  • El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, durant la presentació. | Andorra Turisme
El Periòdic d'Andorra
Se celebrarà del 7 al 23 de novembre

El Shop in Andorra Festival torna al novembre amb una passarel·la de moda i un pressupost global de 766.000 euros

El certamen incorpora una desfilada internacional dirigida per l’andorrana Esther García i manté un 64% més de visitants que en la primera edició

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i la directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, han presentat aquest dimarts la dotzena edició del Shop in Andorra Festival, que se celebrarà del 7 al 23 de novembre. El certamen manté la combinació de compres, música, gastronomia i activitats al carrer, amb l’objectiu de reforçar Andorra com a destinació de turisme de compres durant tot l’any. Enguany, el pressupost és de 766.000 euros, lleugerament inferior al de 2024 (822.000 euros), dels quals 425.000 es destinen a activitats i 300.000 a comunicació internacional. Segons Torres, l’objectiu és fidelitzar el turista prèmium, un perfil “de poder adquisitiu més alt que la mitjana, que busca experiències de qualitat sense ser estrictament de luxe”.

Per altra banda, el ministre ha remarcat que el festival és “una acció clau per mantenir la vitalitat comercial i turística del país més enllà de la temporada d’hivern”. Altrament, Pedra ha recordat que, en la primera edició, el país va rebre 472.000 visitants, mentre que el 2024 n’han estat 773.000, un augment del 64%. Les dades de l’any passat confirmen la bona evolució: les visites totals van créixer un 17%, amb un 22% més de turistes i un 15% més d’excursionistes. La satisfacció global es manté alta, amb una valoració de 8,5 punts sobre 10, i el 91% dels visitants recomanarien l’esdeveniment. “És una edició plenament consolidada”, ha afirmat Pedra.

“[L’objectiu és fidelitzar un perfil] de poder adquisitiu més alt que la mitjana, que busca experiències de qualitat sense ser estrictament de luxe” – Jordi Torres

La principal novetat d’aquesta edició serà una passarel·la de moda nocturna a Escaldes-Engordany, dirigida per la model i productora andorrana Esther García, amb una trajectòria de més de 3.000 desfilades i una centena de ‘Fashion Weeks’ internacionals, com la Mercedes-Benz Fashion Week, la 080 Barcelona o la Gran Canaria Swim Week. La desfilada recorrerà l’avinguda Carlemany entre el Museu Carmen Thyssen i la plaça Coprínceps, passant per davant de l’Hostal Valira i l’església d’Escaldes-Engordany, i hi participaran una seixantena de models.

A més, el festival oferirà tres caps de setmana d’activitats amb una quarantena de concerts —prop de la meitat d’artistes del país—, més de cinquanta tallers per a adults i infants, i una desena d’espectacles familiars. Els carrers d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa s’ompliran de punts selfie, decoracions lumíniques i accions de dinamització com el sorteig ‘The Shopping Mile’, el qual permetrà guanyar productes valorats en més de 10.000 euros per compres superiors als 50 euros.

Entre les novetats institucionals destaca la segona edició del Fòrum d’Experts en Compres, que tindrà lloc el 25 de novembre. Moderat per l’especialista en turisme regeneratiu Aradhana Khowala, comptarà amb figures del sector com Ashumi Sanghvi, Devin Winter i Michael Beutler, referents internacionals en luxe, experiència de client i sostenibilitat. Torres ha remarcat que la trobada “és una gran oportunitat per al sector comercial d’Andorra per inspirar-se i conèixer de prop experiències d’èxit”.

  • Societat
La trobada laboral per a la temporada d’hivern 2025-2026 acull 250 persones, un 60% de les quals no són residents
  • Societat
Ordino farà una rentada de cara a la Clota Verda, urbanització que a partir de la primavera serà de sentit únic
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el Gim Jove, un projecte pioner per promoure hàbits saludables entre els joves de 12 a 15 anys
Actualitat de les Parròquies
