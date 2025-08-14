El Servei Meteorològic torna a activar l’avís groc: tempestes aquesta tarda i canícula a partir de demà

La intensitat de les tempestes prevista per aquesta tarda ha fet que el Servei Meteorològic hagi tornat a activar l’avís groc. A més a més, i tot i que aquest dijous ha de donar una treva després de dies de calor, s’alerta que demà i durant el cap de setmana es tornarà a tenir un “ambient canicular” i per aquest motiu també hi ha activat l’avís groc per altes temperatures.
D’aquesta manera, i pel que fa a les tempestes, s’espera que puguin ser fortes afins a les 21.00 hores a tot el país. Quant a les temperatures, la previsió és que a les zones centre i sud del país siguin especialment altes a partir d’aquest divendres al migdia, motiu pel qual s’ha activat l’alerta per perill moderat. Així, tant divendres com dissabte s’esperen màximes de fins a 33 graus a Andorra la Vella i mínimes de 15 o 16 °C.