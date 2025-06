Previsió de calor intensa

El Servei Meteorològic emet un avís groc per una onada càlida que s’allargarà cinc dies a tot el país

Les màximes arribaran als 35 graus dissabte i es mantindran altes fins dimarts, amb nits tropicals i ruixats puntuals a partir de diumenge

El Servei Meteorològic ha emès un avís groc per altes temperatures a partir d’aquest divendres i fins dimarts vinent a causa d’una massa d’aire càlid procedent del nord d’Àfrica que afectarà tot el Principat. Segons han informat, s’esperen temperatures persistentment elevades, tant de dia com de nit, amb el punt àlgid previst per dissabte.

El dia més càlid de l’episodi serà aquest dissabte, amb màximes que arribaran als 35 °C a Andorra la Vella, 31 °C a 1.500 metres i 19 °C al Pas de la Casa. Aquest divendres, la calor ja serà notable amb valors de 34 °C a la capital, 29 °C a mitja muntanya i 16 °C a la zona encampadana.

Diumenge, tot i que les altes pressions es mantindran, una massa d’aire lleugerament més freda afavorirà la formació de nuvolades a la tarda, amb possibilitat de ruixats puntuals. Dilluns, la influència d’un tàlveg atlàntic i el desplaçament de les altes pressions cap al Mediterrani generarà un flux de sud-oest, que augmentarà la inestabilitat al Prepirineu, mentre que a Andorra només es preveuen nuvolades sense precipitacions.

De cara a dimarts i dimecres, es preveu estabilitat al matí i tempestes de tarda, amb una tendència a la normalització de les temperatures segons l’època de l’any.