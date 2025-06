Commemoració a la Patrona de la Policia

El servei de Policia celebra una Diada més que necessària i aplaudida davant un increment dels delictes sexuals i físics

El director del cos pondera també un augment dels delictes cibernètics durant el passat any que ha fet perdre "molts diners a molta gent" amb les criptomonedes

El 6 de juny és sempre una data especial i marcada en el calendari de tots els andorrans i residents, ja que s’honora a la Patrona de la Policia d’Andorra i, per tant, s’aplaudeix la feina, un any més, de tot un servei imprescindible per al bon ordre públic del país i més en uns temps tan convulsos com els que es viuen avui dia, així com “complexos i polaritzats”, com bé ha recordat avui el cap de Govern, Xavier Espot, i amb una afluència d’habitants cada cop més nombrosa i puixant que fa que la seguretat s’hagi de reforçar per continuar preservant el territori com un dels indrets més segurs del món.

Precisament aquest és un aspecte del qual el cos de Policia se sent molt orgullós, i més després d’haver tancat un 2024 en què al Principat “han augmentat considerablement les estafes per internet, com també les agressions físiques i sexuals, fet que ha impulsat un reforç necessari de les patrulles”, com ha indicat durant el seu discurs honorari el director de la Policia, Bruno Lasne. No només això, sinó que ha traslladat dades rellevants com que el cos ha hagut d’intervenir durant el darrer any en més de 10.000 ocasions per detectar i gestionar més de 1.000 infraccions que s’han solventat amb èxit en un 70% de les mateixes.

A dalt, acte multitudinari a la plaça Guillemó aquest divendres al matí per honorar la Patrona de la Policia andorrana i encapçalat pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; a baix, desfilada de les unitats terrestres del cos policial. | El Periòdic / P.M.

Sobre els delictes cibernètics, Lasne ha concretat durant el seu discurs d’honor que aquesta tipologia de crims s’ha incrementat al territori sobretot pel que fa a l’apartat de les criptomonedes, el qual “ha fet perdre molts diners a molta gent durant el darrer any, i a on algunes víctimes han arribat a perdre fins i tot els seus estalvis vitalicis“. A causa d’això, el responsable del cos ha assenyalat que el 2024 s’ha reforçat el nombre de patrulles i efectius policials per poder “investigar i prevenir aquests delictes que han anat a l’alça”, com també ha fet un reclam destacant que “perquè el servei pugui millorar en eficiència al futur, ens caldrien 30 efectius més per arribar als 300 policies i estar millor dotats”.

Unes paraules que han tingut lloc al Centre de Congressos en una doble jornada molt emotiva, patriòtica i simbòlica en honor al servei policial, que ha encetat amb una congregació de centenars de persones a la plaça Guillemó des de les 11.00 hores per gaudir de la tradicional desfilada de les brigades policials amb l’acte d’honor a la bandera nacional que ha encapçalat el cap de Govern i la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, com també el mateix Lasne. A la desfilada s’ha vist, en primer lloc, a la unitat canina, seguida de la terrestre i mòbil i ha culminat amb la unitat aèria. Un dron, val a dir, ha fet de guia durant aquest primer recorregut que ha prosseguit amb l’entrega d’insígnies als agents i amb tres discursos institucionals.

Desfilada de les brigades policials avui a Andorra la Vella amb la convocatòria de totes les unitats al davant (terrestres, mòbils, canines i aèries). | El Periòdic / P.M.

L’entrega de distincions ha rebut forts aplaudiments en una sala d’actes al Centre de Congressos a rebentar aquest migdia, per honorar la trajectòria, a partir de tres tipus de distintius (blaus, d’argent i daurats) dels agents i operatius policials que han servit al cos, per exemple, 30 anys o més, com d’altres pel seu càrrec de sergent o agent major de Policia i per tenir així un paper destacat. Als agents que han laborat al cos per més de 35 anys se’ls hi ha atorgat una creu blava, mentre que també hi ha hagut unes mencions especials per als dos agents jubilats, Sergi Alís i Alba Moles, i per l’agent que va morir l’any passat, Xavier Calderé. Abans, però, ha deixat bocabadat al públic una interpretació musical de la cantant local, Marta Mas.

A dalt, els dos agents jubilats reconeguts, Sergi Alís i Alba Moles; en mig, altres distincions per als agents amb més de 30 anys de trajectòria i com a funcionaris destacats; a baix, l’actuació musical inicial que ha protagonitzat la cantant encampadana, Marta Mas. | El Periòdic / P.M.

Finalment, i durant els discursos, el primer d’ells, a càrrec del director del cos, ha fet referència als aspectes mencionats a l’inici de l’article, com també que “aquesta professió ostenta horaris complicats, en poder ser requerits en qualsevol moment”, però que la seguretat individual dels agents es deu a la col·lectiva de la ciutadania i que la homogeneïtat de personalitat que conforma el servei brinda un punt de distinció per a la tasca pública.

Per la seva banda, la ministra Molné ha catalogat el treball policial com a “fonamental i que sempre acudeixen allà on se’ls requereix”, ponderant també la posada en marxa del pla d’igualtat enguany per a la Policia, ja que, com ha recordat Lasne, “només hi ha actualment un 10% de dones presents al cos i volem encoratjar-les perquè ens ajudin a efectuar una feina que inclús podem fer millor que els homes”.

En darrer lloc, Espot ha ressaltat un informe extern que ratificava al Principat “com la nació més segura del planeta” i que l’actuació dels agents respon “sovint a moments difícils amb responsabilitat i coratge”. El mandatari també ha agraït al final la bona entesa amb els sindicats del cos policial pel diàleg que mantenen obert aquests dies.

A dalt; el vídeo introductori que ha compartit el Departament de la Policia per definir el seu ofici i amb les autoritats al davant; a baix, el nou ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, dialogant amb la parlamentària Maria Àngels Aché (d’esquena). | El Periodic / P.M.