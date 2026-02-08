El Ròdol tanca els seus tres primers mesos de funcionament amb fins a 7.500 visites i 2.500 pacients atesos

El Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, conegut com el Ròdol, ha registrat 7.500 visites i ha atès prop de 2.500 pacients en els seus tres primers mesos de funcionament. El cap del servei, Joan Soler, fa un balanç positiu d’aquesta nova etapa: “Fa quasi tres mesos que estem en aquesta nova instal·lació i estem molt contents”. Des de l’obertura del centre, el servei ha posat en marxa un nou sistema de registre amb l’objectiu de tenir una radiografia més precisa de l’activitat real.
“Estem comptabilitzant tota l’atenció que fem”, ha explicat Soler. Això inclou no només les visites presencials, sinó també trucades de seguiment o el temps dedicat a elaborar informes clínics. “Fer un informe no és un minut. Pots estar 15 o 20 minuts. Això és feina i és atenció al pacient”, ha remarcat. Segons ha insistit, l’objectiu és “comptar-ho bé per fer una anàlisi ben feta” i poder disposar, a mitjan any 2026, de dades consolidades que permetin comparacions rigoroses.
“La intel·ligència col·lectiva és molt més potent”, ha dit. Més enllà de l’espai físic, el responsable del servei ha defensat el model multidisciplinari com a eix central del funcionament del Ròdol, tal com va defensar la ministra de Salut, Helena Mas, durant la presentació del Pla integral de salut mental i addiccions (PISMA). “La salut mental ja no és només biologia, no és només medicació”, ha subratllat. Segons ha mencionat, cal tenir en compte factors com “la societat en què vivim, l’entorn, l’escola o els amics”.
En aquest sentit, ha reivindicat el treball en equip: “La intel·ligència col·lectiva és molt més potent pel benefici del pacient que la decisió d’un sol professional”. Infermeria, psiquiatria, psicologia, treball social i educació social intervenen de manera coordinada segons les necessitats de cada cas.
Activitat estable i principals diagnòstics
Pel que fa al volum d’usuaris, Soler ha assegurat que “la dinàmica es manté estable”. En aquests tres mesos s’han atès prop de 2.500 persones i s’han fet unes 7.500 visites. Encara no es disposa d’un desglossament detallat per tipologia de consulta, ja que el servei està consolidant el nou sistema de registre. “Ara que ja hem aconseguit comptabilitzar les visites, més endavant posarem nom a aquestes visites”, ha explicat.
Tot i això, ha avançat que, en l’àmbit de les addiccions, “l’alcohol és la primera causa de consulta” en adults. En salut mental general d’adults, els diagnòstics més freqüents són “trastorns depressius i trastorns d’ansietat”. Pel que fa a infants i joves, ha apuntat que es detecten “molts diagnòstics d’autisme” i “alteracions de conducta, cada cop més, degut a l’ús de pantalles”.
Mirant cap a una anàlisi més precisa
Soler ha insistit que el primer objectiu ha estat ordenar i registrar correctament l’activitat per poder disposar de dades fiables. “El principal és comptabilitzar bé les visites. Després podrem fer l’anàlisi”, ha insistit, tot avançant que a mitjan 2026 esperen poder presentar una valoració més detallada.
“Ha sigut un canvi molt positiu”, ha valorat envers els tres primers mesos de funcionament arran del canvi de criteris. Tot i admetre que “sempre hi ha coses a millorar”, el cap del servei considera que el Ròdol representa un pas endavant en la manera d’entendre i abordar la salut mental al país. “Estem intentant comptabilitzar tota l’atenció que fem, que abans potser no es comptabilitzava bé. Ara sabem totes les visites que estem fent, siguis infermer, siguis psiquiatre, siguis psicòleg, independentment del professional que siguis”, ha conclòs, informa l’ANA.