El projecte PP3N arrenca a Ordino amb l’objectiu de reforçar la cooperació al Parc Pirinenc de les Tres Nacions

Ordino ha estat aquest dimecres l’escenari de la primera reunió presencial del projecte POCTEFA PP3N, una iniciativa de cooperació transfronterera que té com a objectiu reforçar el Parc Pirinenc de les Tres Nacions. La trobada ha servit per posar en marxa el programa de treball i definir les principals línies d’acció per als pròxims tres anys, reunint tècnics i representants d’Andorra, Catalunya i França. El responsable del projecte, Matthieu Cruège, ha assenyalat que aquesta reunió marca “el llançament” del treball conjunt entre els diferents equips implicats, i ha remarcat la voluntat de “donar encara més consistència” al parc.
En aquest sentit, ha recordat que la col·laboració entre els tres territoris no és nova. El Parc de les Tres Nacions es va impulsar l’any 2018 a la Massana a partir d’una iniciativa política, i des d’aleshores s’han mantingut relacions constants entre els equips tècnics. “Hi ha relacions gairebé diàries entre col·legues catalans, francesos i andorrans”, ha destacat. Entre les principals línies de treball hi ha l’impuls d’intercanvis de joves per afavorir el coneixement del territori, la millora i connexió dels senders de muntanya entre els diferents espais naturals, així com l’organització de trobades en zones frontereres per fomentar la convivència.
El que es pretén amb aquest projecte és estrènyer llaços amb els veïns i dinamitzar un territori de muntanya amb un patrimoni natural i cultural excepcional
Un dels objectius és que aquest espai transfronterer no sigui només una estructura administrativa, sinó un territori viu i compartit pels seus habitants. En aquest sentit, es busca facilitar els intercanvis i reforçar el sentiment de pertinença, especialment entre els joves. “El que es pretén és, primer de tot, estrènyer llaços amb els veïns, enfortir aquestes relacions institucionals, i després dinamitzar el territori. Som un territori de muntanya molt ric, amb un patrimoni natural excepcional, també cultural, i el que volem justament és potenciar-ho”, ha explicat el cap del Departament de Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Ordino, Marc Font.
Ara, amb el suport del programa europeu POCTEFA, el qual finança el 65% del projecte, es vol fer un pas més en la cooperació i intensificar les accions conjuntes entre les tres regions. Entre les accions previstes, hi ha activitats de divulgació adreçades a la ciutadania, com ara l’organització anual de seminaris científics i tècnics. El primer tindrà lloc a Andorra, amb la participació d’Ordino i la Massana, i estarà dedicat a la sargantana pallaresa i als isards. “Es preveuen que cada any es faci un seminari científico-tècnic especialitzat en algun d’aquests animals”, ha detallat Font.
Aquests seminaris volen apropar el coneixement científic a la població i facilitar l’intercanvi d’informació entre especialistes. “L’ecologisme no entén de fronteres”, ha subratllat Font, tot afegint que la voluntat és explicar “el rol ecològic d’aquestes espècies, la importància per a la seva conservació, i bàsicament, crear itineraris interpretatius que facilitin la transferència de coneixement en l’àmbit d’usuari”. La trobada està prevista per a inicis d’octubre.