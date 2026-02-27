Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, amb el seu homòleg espanyol, Óscar López.. | Govern d'Andorra
Impuls conjunt a la digitalització

Andorra i Espanya signen un acord per ampliar la cooperació en transformació digital i l’administració electrònica

El protocol reforça el treball iniciat al gener a Madrid i obre noves vies en identitat digital, ciberseguretat i intel·ligència artificial

El Govern ha tancat un nou acord de col·laboració amb l’executiu espanyol per aprofundir en l’àmbit de la transformació digital, considerat estratègic per al progrés econòmic i social dels dos territoris. L’entesa dona continuïtat als contactes institucionals mantinguts a començaments d’any a Madrid entre el ministre andorrà de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i el titular espanyol per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López.

La reunió celebrada al gener va servir per definir línies prioritàries de cooperació, especialment en relació amb el reconeixement de la cartera digital i l’enfortiment dels mecanismes de coordinació tecnològica. El document ara formalitzat consolida aquell full de ruta i amplia els àmbits de treball compartit.

Per a Andorra, el protocol representa un nou pas en l’estratègia d’internacionalització i modernització digital. La col·laboració amb Espanya ha de facilitar l’impuls de projectes vinculats a la identificació electrònica, l’intercanvi segur de dades entre administracions i l’actualització dels serveis públics mitjançant eines digitals avançades.

L’entesa preveu plans anuals, intercanvi tècnic i suport a empreses i institucions en l’àmbit tecnològic

Entre els eixos previstos hi ha el desenvolupament de l’administració electrònica, l’intercanvi d’experiències en certificació i identitat digital, el reforç de la ciberseguretat i la protecció de dades, així com la promoció d’iniciatives relacionades amb la intel·ligència artificial, incloent-hi projectes associats a la infraestructura ALIA. També s’hi incorporen accions per millorar les competències digitals de la ciutadania, amb especial atenció als menors, l’impuls de serveis de salut digital més connectats i el suport a la digitalització de les petites i mitjanes empreses.

El marc acordat contempla, igualment, la definició de plans de treball anuals i la participació d’entitats públiques i privades dels dos països, amb la voluntat de compartir coneixement, generar sinergies i avançar de manera coordinada en el procés de transformació digital.

Aprovat un increment de 372.172 euros en la partida de Transformació Digital per a eines de l’Administració

