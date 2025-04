Accés a l'habitatge

El preu mitjà dels lloguers continua a l’alça en el primer trimestre de l’any i creix un 3,43%

Encamp es manté com la parròquia amb els preus més accessibles, on el preu mitjà dels pisos de lloguer és de 1.460 euros

El preu mitjà dels lloguers continua a l’alça en el primer trimestre de l’any tot i que sembla que ha experimentat una moderació. Així ho reflecteix un informe elaborat per pisos.ad, d’acord amb els habitatges disponibles a la seva web. Així, l’estudi assenyala que el preu mitjà de lloguer de pisos disponibles a la web se situa en els 2.929 euros per una superfície mitjana de 125,15 metres quadrats, xifra que suposa un increment del 3,43% respecte al preu mitjà de lloguer presentat en l’informe del quart trimestre de 2024, que era de 2.832 euros.

Aquesta pujada, però, és molt més moderada que la registrada en l’informe anterior, corresponent al quart trimestre del 2024, quan el preu mitjà de lloguer va experimentar un fort increment del 17%, passant dels 2.419 als 2.832 euros. Pel que fa al preu medià de lloguer de pisos (valor que ocupa la posició central en un conjunt de dades ordenades) també s’incrementa un 9,8%, passant dels 2.550 als 2.800 euros.

Quant als pisos en venda, el preu mitjà pràcticament es manté estable, amb un lleuger increment del 0,01%, passant dels 688.086 euros de l’informe del quart trimestre de l’any passat als 688.185 actuals. Pel que fa a les cases de lloguer, el preu mitjà se situa en els 5.215,38 euros, i el medià en 4.500 euros. Respecte del quart trimestre del 2024, es dona un increment en els dos preus i així el mitjà era llavors de 5.133,33 euros i el medià de 3.900 euros. En relació amb el preu mitjà de compra de cases, registra una lleugera disminució del 0,97%, passant dels 2.294.631 euros als 2.272.451 euros.

Si es fa l’anàlisi per parròquies, Ordino continua sent la zona amb el preu mitjà de compra més elevat, amb un preu mitjà que supera els 1,2 milions d’euros en el cas dels pisos i els 3,5 milions en el de les cases. Per contra, Encamp es manté com la parròquia amb els preus més accessibles, on el preu mitjà de compra de pisos se situa en els 389.228 euros i el de les cases en poc més d’1,5 milions d’euros. Quant al preu dels pisos de lloguer, Encamp presenta també els preus més baixos, amb un de mitjà de 1.460 euros.