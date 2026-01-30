El pas d’un front activa un avís groc per neu, vent fort i risc d’allaus a tot el territori per a aquest cap de setmana

El Servei Meteorològic d’Andorra ha activat un avís groc a tot el país pel pas d’un front que començarà a afectar el territori a partir d’aquesta nit. L’episodi comportarà un canvi de temps marcat per precipitacions en forma de neu, vent fort i un augment del risc d’allaus.
Segons la informació difosa per l’organisme, l’avís per neu estarà actiu durant la nit de divendres a dissabte. Les precipitacions tendiran a fer una treva dissabte al matí, especialment al centre i al sud del país, però la neu es tornarà a generalitzar a partir de dissabte a la tarda, amb afectació a totes les zones.
La neu es tornarà a generalitzar a partir de dissabte a la tarda, amb afectació a totes les zones del país
El Servei Meteorològic també ha emès un avís groc per vent a partir de dissabte al matí. Es preveuen ratxes intenses que es mantindran al llarg de tota la jornada de dissabte, fet que pot complicar la mobilitat i les activitats a l’aire lliure, especialment a les cotes altes.
A més, l’organisme alerta d’un perill d’allaus de nivell 3, considerat marcat, i demana extremar les precaucions en les activitats de muntanya, així com seguir les recomanacions de seguretat mentre duri l’episodi meteorològic advers.