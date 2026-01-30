Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L'organisme alerta d’un perill d’allaus de nivell 3. | Servei Meteorològic
El Periòdic d'Andorra
Meteo

El pas d’un front activa un avís groc per neu, vent fort i risc d’allaus a tot el territori per a aquest cap de setmana

Les precipitacions previstes faran una pausa dissabte al matí al centre i al sud del país, tot i que la neu es generalitzarà a partir de la tarda

El Servei Meteorològic d’Andorra ha activat un avís groc a tot el país pel pas d’un front que començarà a afectar el territori a partir d’aquesta nit. L’episodi comportarà un canvi de temps marcat per precipitacions en forma de neu, vent fort i un augment del risc d’allaus.

Segons la informació difosa per l’organisme, l’avís per neu estarà actiu durant la nit de divendres a dissabte. Les precipitacions tendiran a fer una treva dissabte al matí, especialment al centre i al sud del país, però la neu es tornarà a generalitzar a partir de dissabte a la tarda, amb afectació a totes les zones.

La neu es tornarà a generalitzar a partir de dissabte a la tarda, amb afectació a totes les zones del país

El Servei Meteorològic també ha emès un avís groc per vent a partir de dissabte al matí. Es preveuen ratxes intenses que es mantindran al llarg de tota la jornada de dissabte, fet que pot complicar la mobilitat i les activitats a l’aire lliure, especialment a les cotes altes.

A més, l’organisme alerta d’un perill d’allaus de nivell 3, considerat marcat, i demana extremar les precaucions en les activitats de muntanya, així com seguir les recomanacions de seguretat mentre duri l’episodi meteorològic advers.

Les previsions per a aquest cap de setmana. | Servei Meteorològic
Comparteix
Notícies relacionades
L’ACA reconeix els campions del CAAM 2025 durant la Nit del Motor i presenta les novetats de cara al 2026
[Amb vídeo]: Pares del Lycée denuncien una agressió entre alumnes d’11 anys a un company a la sortida del centre
La CEA assegura que no té constància de pagaments irregulars, però insisteix que “això no vol dir que no passi”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Economia, Societat
Govern col·labora amb la campanya de Mans Unides i destina més de 36.000 euros per a un projecte a Uganda
  • Societat
La 19a edició de l’Andorra a Taula guanya extensió territorial i consolida el format de menús degustació
  • Societat
El preu mitjà de l’habitatge se situa ja per sobre del milió d’euros amb una oferta cada vegada més limitada
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Bus Unió es consolida amb més de 10.900 usuaris a la vall central durant els tres primers mesos de funcionament
  • Parròquies, Societat
González garanteix transparència amb una comissió davant els retrets d’Astrié pels sobrecostos de la plaça del Poble
  • Parròquies
El comú estudia dos terrenys a la Covanella i la Cortinada com a possibles ubicacions del centre sociosanitari
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu