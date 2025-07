Animals domèstics

El parc caní d’Ordino s’inaugura com el més gran del país i estarà subjecte a l’anàlisi d’ADN de les tifes dels cans

Ubicat al Prat de la Molina, supera els 5.000 metres quadrats i neix d'un conveni de cinc anys renovables entre el comú i el quart de Sornàs

Ordino ha inaugurat aquest matí el parc caní més gran del país, un projecte que la majoria comunal ja incloïa dins el programa electoral en ser una demanda de molts ciutadans. Ubicat al Prat de la Molina, al peu del poble de Sornàs, supera els 5.000 metres quadrats i permetrà donar resposta als dos nuclis principals de la parròquia, el poble d’Ordino i la Cortinada, a més de la resta del territori. De fet, i segons ha indicat el cònsol menor ordinenc, Eduard Betriu, aquestes dues poblacions són les que concentren el major nombre de gossos censats, amb entre el 95 i el 98%.

Es tracta del primer parc caní de la zona (que no un pipicà), per la qual cosa des de la corporació han marcat una normativa ‘estricta’ que permeti una bona convivència. A trets generals, “s’ha de ser molt respectuós”, ha esmentat Betriu, afegint que en aquest, a diferència de les zones públiques, els gossos podran anar deslligats, i recordant que “la responsabilitat és de cada propietari”. També s’ha marcat un horari d’obertura i tancament (de 08.00 a 20.00 hores) per no causar molèsties als veïns, i l’espai estarà subjecte a l’anàlisi d’ADN dels excrements dels cans.

Un gos al parc caní, aquest matí. | ANA / M.R.

En aquest sentit, el mandatari ha comentat que no hi ha expenedors de bosses per recollir les tifes perquè la intenció del comú és, a finals d’estiu, treure tots els sortidors de la parròquia. Així, es passarà a donar un nombre de bosses anuals als propietaris de cada gos que estigui censat a la parròquia i, d’aquesta manera, “sortirem del malbaratament”. “Serem més estrictes i més seguidors dels incívics”, ha completat.

El nou parc caní consta de diferents alçades i incorpora també un berenador amb una taula, i a futur se n’afegirà una més i un punt d’aigua per als gossos. Tot plegat, la iniciativa ha estat possible gràcies al conveni signat amb el quart de Sornàs per a la cessió del prat, d’una durada de cinc anys renovables. Cal destacar que en altres mitjans del país es va apuntar que el cost per al Comú d’Ordino seria d’uns 2.000 euros anuals, una xifra que Betriu ha desmentit assegurant que és inferior i quelcom “simbòlic”.

El cartell amb la normativa del parc caní. | El Periòdic / P.F.Q.