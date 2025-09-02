Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Amb horari intensiu per a la primera setmana

El nou Centre de Català obre portes al carrer René Baulard amb espais més amplis i accés a peu de carrer

L’estrena coincideix amb les inscripcions als cursos gratuïts de setembre i arriba després d’un any amb 9.562 usuaris als centres de català

El nou Centre de Català d’Encamp ha obert les portes aquest dimarts a la planta baixa de l’edifici d’habitatges a preu assequible de titularitat del Govern situat al carrer René Baulard, 9, on antigament hi havia l’Hotel Hermus. Fins ara, els espais estaven ubicats a l’edifici annex a la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda, permetent amb aquest trasllat oferir unes instal·lacions més àmplies i amb accés a peu de carrer.

El centre ofereix classes presencials i disposa d’un espai de 90 metres quadrats per a l’autoaprenentatge guiat, amb docents i recursos materials i informàtics adaptats a tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). L’obertura coincideix amb l’inici de les inscripcions als cursos gratuïts de català, els quals començaran el dimarts 9 de setembre.

Aquesta setmana l’horari d’atenció és intensiu, de 09.00 a 15.00 hores, mentre que a partir de la setmana vinent s’ampliarà a les tardes. En el cas de voler assistir a la modalitat d’autoaprenentatge en horari de tarda, els usuaris disposen del centre d’Escaldes-Engordany, el qual obre de les 08.30 a les 20.30 hores.

Més de 9.500 usuaris als centres de català durant el curs 2024-2025

El curs 2024-2025 els centres de català gestionats pel Govern van registrar 9.562 usuaris. D’aquests, 7.751 van optar per la modalitat d’autoaprenentatge guiat: 5.121 al centre d’Escaldes-Engordany, 1.023 a Encamp, 851 a la Massana, 472 a Canillo i 284 al Pas de la Casa. Pel que fa a les classes presencials, hi van assistir 1.111 persones distribuïdes en 84 cursos.

Els nivells amb més demanda van ser l’A1, amb 406 inscrits, l’A2, amb 251 assistents, i el B2, amb 214 matriculats. A la modalitat virtual, 700 usuaris van seguir els cursos en línia, amb 300 al nivell A1 i 200 als nivells A2 i B1, respectivament. Les dades reflecteixen un increment respecte al curs anterior, el qual va tancar amb 9.043 usuaris: 7.281 en autoaprenentatge guiat, 1.617 en cursos presencials i 147 en cursos virtuals.

