El grup parlamentari socialdemòcrata insisteix en una regulació específica per garantir l’accés a l’habitatge

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha posat en marxa un nou instrument parlamentari amb l’objectiu d’avançar cap a una regulació específica de l’accés a l’habitatge. El grup ha registrat una reserva d’esmena al projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible per instar el Govern a elaborar una normativa pròpia en aquest àmbit.
La iniciativa estableix un termini màxim de sis mesos perquè l’Executiu impulsi un text legal que defineixi un marc regulador tant per al lloguer com per a la compra d’habitatges a preus assequibles. Segons els socialdemòcrates, la mesura té com a finalitat garantir l’accés a un habitatge digne, una problemàtica que situen entre les principals inquietuds actuals de la ciutadania.
Amb aquesta reserva d’esmena, el grup manté oberta la possibilitat de debat parlamentari després que la proposta fos rebutjada inicialment durant la tramitació legislativa. En aquell moment, el contingut es va presentar com una esmena d’addició, però no va obtenir el suport necessari per prosperar.
La proposta manté viu el debat parlamentari després del rebuig inicial i busca ser tractada a la sessió prevista propera
Davant d’aquest escenari, els socialdemòcrates han optat per conservar la iniciativa mitjançant aquest mecanisme, amb la previsió que pugui ser analitzada en la pròxima sessió del Consell General, prevista per a dijous 22 de gener.
En aquesta mateixa sessió parlamentària també està previst l’examen i la votació del projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2026, així com del projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible.