Tancament cautelar

El Govern tanca la convocatòria del programa Renova 2025 per l’exhauriment del pressupost disponible

Amb 180 sol·licituds rebudes i un import superior als 2,15 milions d’euros, l’Executiu suspèn en només dos mesos la recepció de noves demandes

El Govern ha aprovat el tancament cautelar de la convocatòria del programa Renova 2025, destinat a promoure la millora del parc immobiliari nacional, l’eficiència energètica dels edificis i l’ús d’energies renovables. La decisió s’ha formalitzat aquest dimecres mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), i respon a l’exhauriment del pressupost disponible, establert en 2 milions d’euros.

La convocatòria es va obrir el 21 de març i ha estat activa durant dos mesos, període en què s’han registrat 180 sol·licituds, per un import total de 2.150.293,81 euros, superant així els fons previstos. D’acord amb el Reglament del programa d’ajuts, aprovat per decret el 26 de març, l’Executiu ha acordat la suspensió de la recepció de noves peticions.

Un cop resoltes totes les demandes i atorgats els imports corresponents, el Govern valorarà la possibilitat de reobrir la convocatòria al llarg del mateix 2025, si hi hagués romanents pressupostaris. En paral·lel, les sol·licituds que no hagin pogut ser ateses per manca de fons, però que hagin completat tota la documentació d’acord amb el Codi de l’Administració vigent, podran ser represes en una convocatòria eventual l’any 2026.