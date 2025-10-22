Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimecres. | SFGA
Alex Montero Carrer
Garantia d'unes condicions dignes

El Govern descarta regularitzar les persones sense papers abans de permetre l’arribada de nous temporers

En aquest sentit, Casal insta les associacions d'immigrants a denunciar els hotels pastera per poder combatre així l’allotjament precari al país

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha apel·lat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d’aquest dimecres a la col·laboració de les associacions d’immigrants per identificar els establiments que actuen com a hotels pastera al país, després que diverses entitats hagin denunciat públicament la situació de treballadors estrangers allotjats en condicions precàries, amb fins a quatre persones compartint una mateixa habitació.

Així, Casal ha apuntalat que “el Govern és el primer interessat que aquesta situació no es visqui a casa nostra” i ha defensat que es tracta d’un “repte d’interès compartit” entre les institucions i les associacions afectades. En aquest sentit, ha demanat que les denúncies es traslladin formalment al Ministeri de Justícia o al de Treball per tal de fer les indagacions pertinents i identificar els establiments implicats.

“Si ens limitem a fer converses públiques o declaracions als mitjans, no podrem avançar. El més pràctic és denunciar per trobar solucions” – Guillem Casal

Casal ha insistit que el més efectiu és que les entitats “presentin les denúncies amb els llocs exactes” per permetre que el Govern pugui actuar: “Si ens limitem a fer converses públiques o declaracions als mitjans, no podrem avançar. El més pràctic és denunciar per trobar solucions”. El portaveu ha subratllat que la voluntat de l’Executiu és que “tota persona que vulgui venir a Andorra a desenvolupar el seu projecte personal i professional tingui la millor situació possible per ser allotjada”.

Pel que fa a la petició de les associacions de regularitzar les persones sense papers abans de permetre l’entrada de nous temporers, Casal ho ha descartat, recordant que “hi ha una normativa en matèria d’immigració que ha de complir tothom”. A més, ha destacat que el Govern ja fa temps que informa sobre les condicions d’accés al mercat laboral i residencial andorrà, tant a través de modificacions reglamentàries i legislatives, com de reunions amb les mateixes associacions.

