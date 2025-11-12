El Govern impulsa un programa per facilitar la integració social i cultural de les persones nouvingudes

El Govern ha presentat un nou programa d’acollida per a persones nouvingudes amb l’objectiu de facilitar la integració social i cultural i promoure la igualtat d’oportunitats. La iniciativa s’emmarca dins la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació, que estableix l’obligació d’aprovar cada quatre anys un programa específic per promoure la integració de les persones que arriben al Principat.
Segons ha explicat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, el programa “s’adreça a totes les persones que hagin arribat recentment a Andorra, tant comunitàries com no comunitàries, amb autorització de residència o en tràmit d’obtenir-la”.
El programa d’acollida estableix un model d’intervenció personalitzat i coordinat entre ministeris per reforçar la integració i la cohesió social
El nivell d’intervenció serà individualitzat, adaptant-se a cada cas per garantir un acompanyament personal i efectiu. El programa es desenvolupa a través de dues vies d’intervenció: una directa, que inclou assessorament, informació i suport individual, i una altra indirecta, centrada en la prevenció, la sensibilització i la creació de xarxes inclusives.
L’estructura es divideix en tres mòduls principals. El primer, dedicat al coneixement d’Andorra, tracta aspectes de societat, cultura, institucions i llengua catalana. El segon aborda els serveis bàsics i estructures clau, com el mercat laboral, l’habitatge, l’educació, la salut i la seguretat social. Finalment, el tercer mòdul se centra en la derivació i connexió amb serveis, mitjançant la coordinació entre diferents ministeris i departaments del Govern.
Els professionals del programa, com juristes o educadors socials, oferiran assessorament personalitzat a les persones participants. Paral·lelament, s’està elaborant una Guia Pràctica d’Acollida, que recollirà la informació essencial per als nouvinguts. La guia estarà disponible tant en suport físic —a Govern i als comuns— com en format digital al portal e-tràmits.
Cadena ha subratllat que l’objectiu és “detectar i prevenir situacions de vulnerabilitat o exclusió, promoure l’autonomia personal i fomentar la participació activa de les persones nouvingudes en la vida comunitària”.
Les persones interessades poden adreçar-se a l’edifici Clara Rabassa, on rebran informació i orientació sobre els serveis disponibles. El programa vol garantir una acollida digna, eficaç i inclusiva, i consolidar la convivència i la cohesió social com a valors fonamentals del país.