Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, durant la presentació del programa. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
Nou recurs per a nouvinguts

El Govern impulsa un programa per facilitar la integració social i cultural de les persones nouvingudes

El pla preveu assessorament personalitzat, informació pràctica i tres mòduls formatius per conèixer Andorra i els serveis bàsics

El Govern ha presentat un nou programa d’acollida per a persones nouvingudes amb l’objectiu de facilitar la integració social i cultural i promoure la igualtat d’oportunitats. La iniciativa s’emmarca dins la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació, que estableix l’obligació d’aprovar cada quatre anys un programa específic per promoure la integració de les persones que arriben al Principat.

Segons ha explicat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, el programa “s’adreça a totes les persones que hagin arribat recentment a Andorra, tant comunitàries com no comunitàries, amb autorització de residència o en tràmit d’obtenir-la”.

El programa d’acollida estableix un model d’intervenció personalitzat i coordinat entre ministeris per reforçar la integració i la cohesió social

El nivell d’intervenció serà individualitzat, adaptant-se a cada cas per garantir un acompanyament personal i efectiu. El programa es desenvolupa a través de dues vies d’intervenció: una directa, que inclou assessorament, informació i suport individual, i una altra indirecta, centrada en la prevenció, la sensibilització i la creació de xarxes inclusives.

L’estructura es divideix en tres mòduls principals. El primer, dedicat al coneixement d’Andorra, tracta aspectes de societat, cultura, institucions i llengua catalana. El segon aborda els serveis bàsics i estructures clau, com el mercat laboral, l’habitatge, l’educació, la salut i la seguretat social. Finalment, el tercer mòdul se centra en la derivació i connexió amb serveis, mitjançant la coordinació entre diferents ministeris i departaments del Govern.

Els professionals del programa, com juristes o educadors socials, oferiran assessorament personalitzat a les persones participants. Paral·lelament, s’està elaborant una Guia Pràctica d’Acollida, que recollirà la informació essencial per als nouvinguts. La guia estarà disponible tant en suport físic —a Govern i als comuns— com en format digital al portal e-tràmits.

Cadena ha subratllat que l’objectiu és “detectar i prevenir situacions de vulnerabilitat o exclusió, promoure l’autonomia personal i fomentar la participació activa de les persones nouvingudes en la vida comunitària”.

Les persones interessades poden adreçar-se a l’edifici Clara Rabassa, on rebran informació i orientació sobre els serveis disponibles. El programa vol garantir una acollida digna, eficaç i inclusiva, i consolidar la convivència i la cohesió social com a valors fonamentals del país.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Riba admet que Andorra acceptaria un Acord mixt si “no hi ha alternativa” per assolir el consens amb la Unió Europea
L’efecte Schengen sacseja la temporada d’hivern
Els sol·licitants de residències passives també hauran d’acreditar no haver superat els 90 dies a l’espai Schengen

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Estat podrà avançar compensacions a víctimes de violència de gènere en cas d’insolvència de l’agressor
  • Societat
Govern aconsegueix 3.500 vacunes i iniciarà la campanya de vacunació al bestiar a finals d’aquesta setmana
  • Societat
El Cos de Duana tindrà 15 nous agents, cinc dels quals reforçaran el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Més de 800 persones omplen l’església de Sant Esteve per acomiadar l’empresària Jacqueline Pradère
  • Economia, Parròquies
El Comú d’Andorra la Vella corregeix el model de baixes mèdiques després de l’observació del Tribunal de Comptes
  • Cultura, Parròquies
El ‘Cercle Màgic’ porta el Nadal a tots els pobles d’Ordino amb diverses propostes que volen unir patrimoni i tradició
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu