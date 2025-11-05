Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Les dependències del Servei d'Immigració, a Escaldes-Engordany.
El Periòdic d'Andorra
Preocupació dels comuns

El Govern descarta un augment dels matrimonis de conveniència i recorda que la Llei d’immigració ja els sanciona

Casal afirma que no hi ha constatació policial d’aquests casos i que la preocupació dels comuns està recollida en la modificació legislativa en curs

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha afirmat aquest dimecres, en resposta a una pregunta formulada durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que el Govern ja està treballant en la modificació de la Llei qualificada d’immigració per incloure com a infracció molt greu els matrimonis de conveniència. Segons ha explicat, aquesta modificació s’incorpora dins de la Llei de continuïtat i consolidació del creixement sostenible, i “atén la situació o el neguit que tenen els comuns”, ja que, ha remarcat, “aquesta preocupació ja està resolta per part de la majoria”.

El portaveu ha afegit que també s’està estudiant si cal ajustar altres textos legislatius, com la nova Llei del Registre Civil, per poder abordar millor aquest fenomen

Casal ha indicat que “no és que el Govern no tingués consciència” de la qüestió, sinó que “els comuns ho van traslladar a la majoria i ja s’està treballant”. Així, ha assenyalat que “no hi ha constatació per part de la Policia que hagi augmentat aquest fet”, i que, segons el Govern, “no hi ha una problemàtica, hi ha una solució”. El portaveu ha afegit que també s’està estudiant si cal ajustar altres textos legislatius, com la nova Llei del Registre Civil, per poder abordar millor aquest fenomen.

Les declaracions arriben un dia després que els comuns expressessin la seva preocupació per l’existència de possibles matrimonis de conveniència. En la reunió de cònsols, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va afirmar que “s’ha constatat en els darrers anys que hi ha parelles que generen dubtes de si són matrimonis de conveniència o no”, i va explicar que s’han conegut “possibles pagaments per dur-los a terme”. Els cònsols van acordar traslladar aquesta preocupació al Govern i al Consell General, amb la voluntat de disposar d’eines per prevenir els casaments fraudulents.

Els comuns es mostren preocupats pels possibles matrimonis de conveniència i demanen eines per poder fer-los front

