El Govern adjudica l’estudi per valorar la implantació d’una planta de biometanització

El Consell de Ministres ha adjudicat, a proposta del titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, l’estudi sobre la possible implantació d’una planta de biometanització. El ministre ha anunciat que l’empresa ‘Recuperación de Energía’ serà l’encarregada de dur a terme l’estudi, amb un cost de 60.121,99 euros.

Segons Casal, aquest projecte té com a objectiu principal millorar la gestió de residus i fomentar l’economia circular. L’energia generada per aquesta planta podria servir per alimentar les centrals de cogeneració de FEDA, a més d’impulsar una gestió més eficient de la matèria orgànica. No obstant això, el ministre ha subratllat que, en cas que l’estudi conclogui que la implantació d’aquesta planta no és viable, “encara quedarien altres opcions” per avançar en la gestió sostenible dels residus.

Casal també ha recordat que l’Executiu té la competència en la gestió de residus un cop es realitza la recollida selectiva, una tasca que recau en les corporacions comunals. Per aquest motiu, el portaveu ha insistit en la necessitat d’una coordinació estreta entre l’òrgan governamental i els set comuns per tal d’assolir els objectius fixats.

En aquest context, el Govern ha destacat que tant la Llei d’Economia Circular (LEC) com el Pla Nacional de Residus – Horitzó 2035 (PNR) estableixen com a objectiu bàsic augmentar els percentatges de preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, en línia amb les directrius europees i el compromís amb el medi ambient.