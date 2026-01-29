El Govern adjudica la instal·lació de plaques solars als edificis públics, les quals generaran el 4% de la producció

Després de presentar la iniciativa a finals del passat setembre, el Govern ha anunciat aquest matí l’adjudicació del projecte d’instal·lació i explotació de plaques solars a les teulades de 34 edificis administratius. Es tracta d’una fita molt ambiciosa, tal com ha esmentat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, alhora indicant que el país “avança decidit, resistent i realista per aconseguir aquesta transició energètica”. Amb aquesta actuació, que es preveu que pugui ser una realitat durant el 2028, s’incrementarà la generació d’energia nacional i representarà fins a un 4% del total de la producció del país.
Amb la voluntat de fomentar la col·laboració publicoprivada, el concurs públic ha recaigut a ENERGI-PIME-EDICOMA, la qual invertirà 4,4 milions d’euros. En aquest sentit, Forné ha subratllat que la iniciativa, la “més gran mai impulsada al Principat quant a energia solar”, permetrà generar una producció anual màxima de sis gigawatts hora (GWh). També ha assenyalat que el Govern no hi destina ni un euro, però que tindrà un retorn econòmic d’entre el 15 i el 10% de la venda d’energia que faci l’agrupació empresarial adjudicatària.
El període d’explotació que aquesta tindrà és de 15 anys, posteriorment, l’Executiu recuperarà gratuïtament la titularitat de la instal·lació i en garantirà la continuïtat. Val a dir que el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, ha apuntat que la vida útil de les plaques fotovoltaiques és d’entre els 20 i els 25 anys, tot i que en alguns casos es poden arribar als 30.
Cal recordar que les cobertes seleccionades inclouen equipaments de les set parròquies, les quals han estat estudiades “per saber la incidència que hi tindrà el sol durant el període estival i hivernal”. A tall d’exemple, Miquel ha destacat la instal·lació que es farà al centre escolar de la Margineda, amb 1.396 panells fotovoltaics que produiran 723.000 quilowatts hora (kWh) l’any. També n’ha exposat d’altres, com a l’escola francesa i andorrana de Canillo, amb 288 plaques i una producció anual de 163.000 kWh; a la base del COEX del refugi d’Envalira, amb 300 panells i 180.000 kWh; al pavelló Joan Alay, amb 480 plaques i 268.000 kWh, i a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb 477 plaques i 272.000 kWh.