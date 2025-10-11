Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La delegació andorrana durant la trobada. | Fórum Nacional de la Joventut
El Periòdic d'Andorra
Participació andorrana destacada internacionalment

El Fòrum Nacional de la Joventut pren part a la 10a Conferència Ministerial del Consell d’Europa sobre Joventut a Malta

La trobada impulsa la inclusió de les veus joves en la creació de polítiques i reafirma el compromís amb la participació juvenil

El Fòrum Nacional de la Joventut ha pres part activament, del 6 al 9 d’octubre, en la 10a Conferència Ministerial del Consell d’Europa sobre Joventut, celebrada a Malta, així com en l’esdeveniment previ “Young People for Democracy: Youth Perspectives in Action”. La delegació andorrana estava integrada per la ministra de Cultura, Esport i Joventut, Mònica Bonell; el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes; i la presidenta del Fòrum, Lisa Cruz, que hi ha assistit com a representant juvenil nacional.

Aquesta edició ha marcat un punt d’inflexió en la cooperació intergeneracional, ja que per primera vegada les representants juvenils han intervingut conjuntament amb els seus ministres en sessions plenàries. Aquesta iniciativa ha evidenciat la voluntat del Consell d’Europa d’incorporar de manera efectiva les opinions dels joves en els processos polítics continentals.

Durant la trobada, els 46 estats membres han aprovat per unanimitat la Declaració Final i la Resolució sobre el Marc de Referència per a una Perspectiva de Joventut, documents que pretenen garantir la integració de les necessitats juvenils en les polítiques públiques europees.

La ministra Bonell ha posat en relleu el compromís del Govern andorrà amb la participació dels joves, destacant el Pla Nacional de Joventut 2025–2028, elaborat conjuntament amb la població juvenil. Per la seva banda, la presidenta del Fòrum, Lisa Cruz, ha valorat l’experiència com una mostra del potencial de la cooperació europea i del paper essencial dels joves en la construcció de polítiques inclusives i sostenibles.

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha considerat aquesta participació un pas endavant cap a l’apoderament juvenil i el reconeixement del seu paper com a agent clau en el desenvolupament democràtic i social tant d’Andorra com d’Europa.

