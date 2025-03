Jornades transpirinenques

El Fòrum de la Joventut recull resultats transfronterers per potenciar l’estudi demanat a Andorra Recerca i Innovació

L'objectiu de la trobada ha estat impulsar la participació dels joves en el desenvolupament de la mobilitat entre països

El Fòrum de la Joventut ha marcat dues línies estratègiques a les darreres jornades transpirinenques: impulsar la participació dels joves i aportar llum al desenvolupament de la mobilitat transfronterera, així com conèixer els resultats que facilitin el desenvolupament de les tasques relacionades amb l’ocupació i els drets laborals juvenils. L’esdeveniment, organitzat conjuntament per Andorra i la Seu d’Urgell, s’ha configurat com un espai d’intercanvi d’experiències i de difusió de bones pràctiques, en el marc del programa europeu interregional POCTEFA, Trampoline 2, el qual pretén fomentar la mobilitat transfronterera entre Espanya, França i Andorra.

Durant la jornada, encara pendent de definir el full de ruta del punt de col·laboració, el Fòrum ha rebut una presentació molt preliminar del projecte presentat, així com una explicació detallada del marc i dels objectius que regeixen les activitats. Així mateix, s’ha exposat el programa per l’Alt Pirineu, que, tot i que el fòrum no té accés directe a les subvencions, juga un paper destacat en la dinàmica interterritorial entre els tres territoris.

Segons ha detallat a EL PERIÒDIC el director del Fòrum de la Joventut, Anthony Francome, “és la continuació d’un projecte que ja existia, el trampoline, que era per facilitar la mobilitat transfronterera”. El director ha ressaltat que “nosaltres vam participar en les jornades perquè ens van demanar si teníem una bona pràctica a compartir amb la resta de la xarxa”, subratllant el doble enfocament d’ajuda i recollida de resultats per incorporar-los en el pròxim informe del 2025. Francome també ha remarcat la necessitat de generar una xarxa de coneixement que afavoreixi el diàleg entre tots els actors implicats en els projectes transpirineíquers.

Per la seva banda, la tècnica de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Ingrid Colilles, ha destacat dificultats en aspectes com l’accés a l’habitatge i la residència en el context transfronterer, tot remarcant que disposar d’un transport públic eficaç resulta un avantatge significatiu en termes de mobilitat i sostenibilitat ambiental, referint-se en aquest aspecte al projecte del tramvia presentat en el POCTEFA. També ha ressaltat el paper d’assessorament i de promotor de projectes que faciliten l’intercanvi de vivències i la inserció en el mercat laboral.

Cal recordar que a l’inici de la jornada, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va destacar que “un dels objectius és facilitar i acompanyar el procés d’empoderament i emancipació de les persones joves”, afavorint així la cooperació transfronterera i l’establiment de mecanismes que permetin accedir a noves experiències de mobilitat a través d’una xarxa de professionals dels tres territoris.

Estudi amb l’AR+I sobre els drets laborals

Per altra banda, el Fòrum de la Joventut ha iniciat un estudi en col·laboració amb l’AR+I que té com a objectiu analitzar, des de la perspectiva dels drets laborals, la realitat que envolta la mobilitat transfronterera dels joves. L’estudi, que inclourà dades recollides a partir de les enquestes realitzades durant les jornades, té previst ser presentat en diverses dates fins al 2025. La iniciativa pretén aportar informació de primera mà que permeti desenvolupar les tasques del fòrum en matèria d’ocupació i drets laborals, tot identificant metodologies que millorin la participació jove en projectes d’inserció laboral i en el desenvolupament de polítiques públiques.