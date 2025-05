Tràmits a la Seguretat Social

El defensor de l’afiliat de la CASS gestiona 57 sol·licituds durant els primers cinc mesos al càrrec

Farré exposa que la majoria de les consultes giren entorn de les pensions d’invalidesa i de jubilació

El defensor de l’afiliat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), Gerard Farré, ha atès un total de 57 consultes durant els primers cinc mesos al capdavant del càrrec. Aquesta xifra representa un lleuger augment respecte als anys anteriors, però, segons Farré, aquest increment no es deu a una major disconformitat amb les actuacions de la parapública, sinó a una millora en la visibilitat del servei.

“Hem detectat que és un petit augment dels últims anys dels anteriors defensors, però jo no ho associo amb un augment de la disconformitat en l’actuació o decisions de la CASS, sinó amb un augment del coneixement de la figura del defensor”, ha mantingut. Una feina que defensa i afirma que està anant per bon camí: “És el que m’interessa en primer lloc durant aquests anys que pugui estar exercint el càrrec”, ha explicat.

Les consultes més habituals que ha rebut estan relacionades, sobretot, amb qüestions de pensions d’invalidesa i de jubilació. També hi ha moltes demandes vinculades a la manca d’informació o a errors de comprensió en relació amb les resolucions emeses per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. La majoria de les consultes són “sobretot en relació amb pensions d’invalidesa, amb pensions de jubilació i també amb qüestions de manca d’informació o error de comprensió amb qualsevol resolució”, ha concretat Farré.

Una part important de les consultes també gira entorn de les incapacitats temporals de llarga durada, especialment en els casos que arriben a l’any de durada i són revisats per la CASS. Segons el defensor, “la gent a vegades no entén bé com funcionen les pròrrogues, no entenen que potser els hi donen l’alta o els hi canvien el tràmit”, fet que genera dubtes, especialment en “situacions que no són tan habituals en el dia a dia de les persones”, ha conclòs.