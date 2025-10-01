El nou decret sobre els tractaments hormonals estableix que els menors trans seran atesos a la Vall d’Hebron

El decret que fixa l’edat mínima de 16 anys per accedir als tractaments hormonals de transició de gènere ha entrat en vigor aquest dimecres, 1 d’octubre. La mesura arriba després de tres anys de negociacions entre el Ministeri de Salut i els col·lectius LGTBI, i incorpora la cobertura pública dels tractaments hormonals per a persones trans. En aquest sentit, i en declaracions donades a EL PERIÒDIC, la presidenta de Diversand, Isabella Vargas, ha confirmat que, en el cas dels menors d’edat, aquests seran finalment atesos a l’Hospital de la Vall d’Hebron, a Barcelona.
“Ens preocupa no conèixer bé aquest centre i saber que hi ha famílies que han hagut de passar per consultes psicològiques o psiquiàtriques obligatòries. Volem garantir que les condicions del decret també s’apliquen allà”, ha manifestat. Altrament, Vargas ha afegit que encara no saben els criteris que han portat a escollir aquest hospital i ha anunciat que demanaran explicacions al ministeri encapçalat per Helena Mas: “Fa temps que preguntem per què no es va optar pel centre Trànsit, malgrat que fins i tot es van fer visites de treball amb els seus professionals”.
Pel que fa al circuit dins del país, Diversand ha rebut avui la confirmació que els majors de 16 anys podran iniciar el procés a través del metge de capçalera i, posteriorment, amb un endocrinòleg afiliat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). “Moltes persones no sabien ni on trucar ni com demanar cita. Ara ja podem indicar-los els passos a seguir”, ha assenyalat Vargas. El procediment inclou una primera visita amb el metge de capçalera, la derivació a endocrinologia i la realització d’una analítica de sang per determinar les necessitats específiques de cada pacient.
Tot i valorar positivament que l’hormonació estigui regulada i finançada, Diversand denuncia que la situació dels bloquejadors de pubertat continua sense resoldre’s. “No hi ha cap compromís per a la seva inclusió a la cartera de serveis. El col·legi de metges ha mostrat resistència i això ha bloquejat les negociacions”, ha exposat Vargas. Segons la presidenta, l’entitat reorientarà les seves accions per aconseguir que aquesta prestació sigui també reconeguda i coberta. “El que celebrem és que almenys no estiguin prohibits, com ha passat en altres països, però la barrera econòmica és molt forta per a moltes famílies”, ha remarcat.
Finalment, Vargas ha reconegut que la manca de professionals formats en diversitat i salut continua sent una limitació. Tot i això, ha confirmat que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha obert una convocatòria per impulsar formacions específiques. “El nostre objectiu és assegurar que les persones trans rebin la millor atenció possible, i això només serà viable amb professionals preparats”, ha remarcat.
Diverses accions en el marc del Dia de la Despatologització Trans
En un altre ordre, Vargas ha posat en relleu les diverses activitats que Diversand organitzarà amb motiu del Dia de la Despatologització Trans, amb l’objectiu de donar visibilitat al col·lectiu i continuar la tasca de sensibilització i educació a la societat. Segons ha explicat, el dia 17 d’octubre s’ha programat una taula rodona amb la participació de la psicòloga especialitzada Laura Scarrone, qui ha treballat durant anys a la unitat per a persones trans al Regne Unit; de Brianna Brillit, una dona trans que exposarà la seva experiència de vida, i de Carolina Marzá, mare d’una nena trans que ha compartit el seu recorregut familiar a través de les xarxes socials.
“Volem fer un esdeveniment de conversa i reflexió conjunta per poder adreçar aquesta temàtica i educar. Com sempre, pensem que l’educació és la base de tota discriminació i de tota incomprensió”, ha remarcat Vargas, qui ha precisat que, en aquesta línia, el dijous 18 tindrà lloc un contacontes i un taller adreçat a la infància i a les famílies sota el títol ‘Contes sense històries’, a càrrec de la companyia La Tribu Juganera. “Estem molt emocionades de poder haver organitzat aquests esdeveniments pel Dia de la Despatologització Trans”, ha conclòs la presidenta.