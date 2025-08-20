Salut incorpora els tractaments de transició de gènere a la cartera i fixa en 16 anys l’edat mínima per a l’hormonal

Llum verda al finançament públic dels tractaments de transició de gènere, una mesura llargament reclamada per l’entitat Diversand des que es va incloure aquest tipus de prestacions a la cartera de serveis sanitaris. Segons ha explicat la titular de Salut, Helena Mas, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el procés per concretar els tractaments que tindran cobertura pública ha estat llarg i complex, ja que es tracta d’una qüestió que ha generat “molta controvèrsia i molt debat”.
Mas ha recordat que Diversand havia demanat els darrers dos anys que aquests tractaments fossin universals i que no s’exclogués els menors de 16 anys. Justament aquesta exclusió ha estat “el punt d’inflexió que més ha costat en aquest debat”, ha assenyalat, però, després de diverses fases i amb la participació de Diversand i del Col·legi de Metges, s’ha acordat que els tractaments hormonals es puguin dispensar a partir dels 16 anys i que les cirurgies només es puguin finançar a partir dels 18.
En aquest sentit, la ministra ha remarcat que els menors de 16 anys no tindran accés a bloquejadors de la pubertat, ja que “no s’ha pogut garantir la seva seguretat”. Tot i això, ha volgut subratllar que “el que no volem excloure és que els menors de 16 anys tinguin accés a consulta, acompanyament i a fer el seu circuit en unitats especialitzades i multidisciplinàries, on es pugui atendre la seva situació i valorar la millor alternativa”. La titular de Salut també ha posat en relleu la “gran diversitat internacional” en relació amb la regulació d’aquests tractaments, i ha recordat que diversos països han optat per establir restriccions.
El decret aprovat estableix que la cobertura entrarà en vigor a partir de l’1 d’octubre i defineix els serveis i prestacions inclosos, així com les condicions per poder accedir-hi. Les prestacions incorporades són la teràpia hormonal, amb l’ús de medicaments per induir caràcters sexuals secundaris, i els tractaments quirúrgics, destinats a modificar caràcters sexuals primaris i secundaris. Cal destacar que, per als menors de 16 anys, el decret preveu que l’atenció i el seguiment es puguin fer en centres o unitats especialitzades en diversitat de gènere, ja sigui a l’estranger a través de centres amb conveni amb la CASS, o bé a Andorra quan es disposi de professionals formats específicament.
Quant a l’impacte econòmic, Mas ha admès la dificultat d’oferir una estimació precisa i ha remarcat que es tracta d’una “estimació francament complicada” perquè dependrà de la demanda real. En el cas de la teràpia hormonal, ha detallat que el cost oscil·la entre els 80 i els 110 euros mensuals, dels quals la CASS en cobrirà el 75%, de manera que la persona usuària haurà d’assumir uns 20 euros. Segons els càlculs inicials, entre 10 i 15 persones podrien acollir-se a aquest tipus de tractament, tot i que és possible que Diversand estima que les xifres podrien ser més altes.
Pel que fa a les cirurgies, la ministra ha explicat que són les intervencions més costoses i que, a més, no s’espera una elevada demanda: “Hi haurà una o cap persona interessada”, ha apuntat. En aquest sentit, ha precisat que el cost mínim se situaria al voltant dels 8.000 euros, tot i que la xifra pot variar molt en funció de la tipologia de l’operació, com ara mamoplàsties o penectomies. “És difícil estimar el cost”, ha remarcat Mas, tot assenyalant que cada intervenció té “el seu cost específic” i que, per tant, el càlcul global es fa complicat.