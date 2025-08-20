Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La titular de la cartera de Salut, Helena Mas, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. | SFGA
El Periòdic d'Andorra

Salut incorpora els tractaments de transició de gènere a la cartera i fixa en 16 anys l’edat mínima per a l’hormonal

El decret, que entrarà en vigor l’1 d’octubre, exclou l’ús de bloquejadors de pubertat en menors i reserva les cirurgies per a majors d’edat

Llum verda al finançament públic dels tractaments de transició de gènere, una mesura llargament reclamada per l’entitat Diversand des que es va incloure aquest tipus de prestacions a la cartera de serveis sanitaris. Segons ha explicat la titular de Salut, Helena Mas, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el procés per concretar els tractaments que tindran cobertura pública ha estat llarg i complex, ja que es tracta d’una qüestió que ha generat “molta controvèrsia i molt debat”.

Mas ha recordat que Diversand havia demanat els darrers dos anys que aquests tractaments fossin universals i que no s’exclogués els menors de 16 anys. Justament aquesta exclusió ha estat “el punt d’inflexió que més ha costat en aquest debat”, ha assenyalat, però, després de diverses fases i amb la participació de Diversand i del Col·legi de Metges, s’ha acordat que els tractaments hormonals es puguin dispensar a partir dels 16 anys i que les cirurgies només es puguin finançar a partir dels 18.

En aquest sentit, la ministra ha remarcat que els menors de 16 anys no tindran accés a bloquejadors de la pubertat, ja que “no s’ha pogut garantir la seva seguretat”. Tot i això, ha volgut subratllar que “el que no volem excloure és que els menors de 16 anys tinguin accés a consulta, acompanyament i a fer el seu circuit en unitats especialitzades i multidisciplinàries, on es pugui atendre la seva situació i valorar la millor alternativa”. La titular de Salut també ha posat en relleu la “gran diversitat internacional” en relació amb la regulació d’aquests tractaments, i ha recordat que diversos països han optat per establir restriccions.

El decret aprovat estableix que la cobertura entrarà en vigor a partir de l’1 d’octubre i defineix els serveis i prestacions inclosos, així com les condicions per poder accedir-hi. Les prestacions incorporades són la teràpia hormonal, amb l’ús de medicaments per induir caràcters sexuals secundaris, i els tractaments quirúrgics, destinats a modificar caràcters sexuals primaris i secundaris. Cal destacar que, per als menors de 16 anys, el decret preveu que l’atenció i el seguiment es puguin fer en centres o unitats especialitzades en diversitat de gènere, ja sigui a l’estranger a través de centres amb conveni amb la CASS, o bé a Andorra quan es disposi de professionals formats específicament.

Quant a l’impacte econòmic, Mas ha admès la dificultat d’oferir una estimació precisa i ha remarcat que es tracta d’una “estimació francament complicada” perquè dependrà de la demanda real. En el cas de la teràpia hormonal, ha detallat que el cost oscil·la entre els 80 i els 110 euros mensuals, dels quals la CASS en cobrirà el 75%, de manera que la persona usuària haurà d’assumir uns 20 euros. Segons els càlculs inicials, entre 10 i 15 persones podrien acollir-se a aquest tipus de tractament, tot i que és possible que Diversand estima que les xifres podrien ser més altes.

Pel que fa a les cirurgies, la ministra ha explicat que són les intervencions més costoses i que, a més, no s’espera una elevada demanda: “Hi haurà una o cap persona interessada”, ha apuntat. En aquest sentit, ha precisat que el cost mínim se situaria al voltant dels 8.000 euros, tot i que la xifra pot variar molt en funció de la tipologia de l’operació, com ara mamoplàsties o penectomies. “És difícil estimar el cost”, ha remarcat Mas, tot assenyalant que cada intervenció té “el seu cost específic” i que, per tant, el càlcul global es fa complicat.

Comparteix
Notícies relacionades
L’accés a Os de Civís podria reobrir dijous, però el risc de noves pluges manté en alerta els equips d’emergència
Prop d’una quarantena de clients es veuen afectats per l’esllavissada que encara manté tallat l’accés a Os de Civís
Cairat mostra la seva “sorpresa” per la manca d’alertes meteorològiques malgrat les pluges intenses registrades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’Apapma no veu “necessari ni viable” el projecte del futur parc eòlic del Maià i alerta dels impactes mediambientals
  • Societat
El sorteig de caça de l’isard assigna 263 captures amb l’estrena dels vedats de Ransol, Sorteny i Xixerella
  • Societat
El Govern destina més d’1,3 milions d’euros per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Sant Julià preveu restablir aquest dijous el trànsit al carrer Doctor Palau després de les tasques de manteniment
  • Parròquies, Política
La capital obrirà un procediment negociat per fer realitat el projecte d’habitatge publicoprivat a Terra Vella
  • Parròquies
Canillo inverteix gairebé 47.000 euros en la rotonda del Tarter amb una escultura de la Copa del Món d’esquí
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu