El cònsol major canillenc destaca la voluntat de la corporació d’escoltar els veïns afectats pel pla d’urbanisme

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha comentat aquest divendres davant d’una pregunta de la premsa sobre el pla d’urbanisme que recentment ha generat algunes protestes entre propietaris de la parròquia, que el comú està en contacte amb els veïns per escoltar les seves inquietuds. Segons ha esmentat, fa unes dues setmanes es va rebre una carta amb unes 60 signatures de persones afectades pel pla, tot i que unes 17 corresponen a persones que no són propietàries a Canillo o no tenen terrenys registrats al cadastre local.
El mandatari comunal ha explicat que el pla d’urbanisme és dinàmic i que les mesures que han adoptat són necessàries per evitar un creixement descontrolat de la parròquia, garantint criteris com la sostenibilitat, la integració paisatgística i la no massificació urbanística. “Si hi ha mesures que puguin ser igual d’eficaces per controlar el creixement i solucionar problemes, les aplicarem”, ha assegurat, tot referint-se a la modificació 5 del pla, que és la més important després de la modificació 4.
Fins ara, només sis de les 60 persones que van signar la carta havien participat en el procés informatiu anterior, cosa que, segons Alcobé, evidencia “un desconeixement generalitzat del pla”. D’aquestes, unes 10 ja han assistit a reunions amb la corporació, on s’està aprofitant per explicar el funcionament del pla i resoldre dubtes.
Alcobé també ha abordat la preocupació dels veïns pel projecte del telefèric i el sobrevol associat, i ha recordat que encara es troben en fase de definició. “Fins que el projecte no estigui acabat, no sabrem exactament com afectarà el futur ginc i el sobrevol”, ha afegit, tot indicant que en dues setmanes s’espera tenir definit amb precisió la zona d’afectació i l’altura del sobrevol, per determinar si tindrà implicacions urbanístiques. Finalment, el cònsol ha valorat l’“actitud constructiva” dels veïns que participen en el procés i ha reiterat la voluntat del comú de continuar escoltant-los per veure si calen adaptacions posteriors al pla d’urbanisme, informa l’ANA.
Una resposta
La voluntat, diu..: només faltaria que no fos així