El Consell General licita la renovació de Casa de la Vall per gairebé un milió d’euros i fins a cinc mesos de treballs

El Consell General ha tret a concurs la segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall, amb una inversió prevista de 968.994,59 euros i un termini d’execució de cinc mesos. Aquesta nova fase servirà per completar actuacions ja previstes i incorporar noves intervencions vinculades a la futura adequació dels espais expositius de l’edifici històric. Entre les obres destacades hi ha el tancament del passadís de connexió amb el Consell General, treballs a la sala de Corts i la construcció de rampes accessibles.
La major part de les actuacions tindran un caràcter tècnic, amb millores en climatització, nou cablejat, arrebossats pendents i restauració exterior de portes i finestres. Una part important de la inversió, al voltant d’un terç del pressupost global, es destinarà a la renovació completa dels llosats de Casa de la Vall, incloses les torres i el colomer. L’objectiu és reforçar la integritat de la coberta i prevenir possibles filtracions d’aigua.
El concurs estableix que les empreses interessades hauran de participar obligatòriament en una visita d’obra prevista per al 10 de juny a les 15.00 hores. Aquesta visita servirà perquè les empreses coneguin les característiques tècniques dels treballs i serà un requisit indispensable per poder optar a l’adjudicació.