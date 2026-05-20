Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els voltants de la Casa de la Vall en obres. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Segona fase

El Consell General licita la renovació de Casa de la Vall per gairebé un milió d’euros i fins a cinc mesos de treballs

Les obres inclouran la renovació dels llosats, millores en l'àmbit de l'accessibilitat i actuacions tècniques per evitar filtracions d’aigua

El Consell General ha tret a concurs la segona fase de les obres de rehabilitació i adequació de la Casa de la Vall, amb una inversió prevista de 968.994,59 euros i un termini d’execució de cinc mesos. Aquesta nova fase servirà per completar actuacions ja previstes i incorporar noves intervencions vinculades a la futura adequació dels espais expositius de l’edifici històric. Entre les obres destacades hi ha el tancament del passadís de connexió amb el Consell General, treballs a la sala de Corts i la construcció de rampes accessibles.

La major part de les actuacions tindran un caràcter tècnic, amb millores en climatització, nou cablejat, arrebossats pendents i restauració exterior de portes i finestres. Una part important de la inversió, al voltant d’un terç del pressupost global, es destinarà a la renovació completa dels llosats de Casa de la Vall, incloses les torres i el colomer. L’objectiu és reforçar la integritat de la coberta i prevenir possibles filtracions d’aigua.

El projecte preveu cinc mesos de treballs i incorpora actuacions per reforçar l’accessibilitat i evitar filtracions d’aigua

El concurs estableix que les empreses interessades hauran de participar obligatòriament en una visita d’obra prevista per al 10 de juny a les 15.00 hores. Aquesta visita servirà perquè les empreses coneguin les característiques tècniques dels treballs i serà un requisit indispensable per poder optar a l’adjudicació.

El Consell General licita la darrera fase de remodelació dels entorns de Casa de la Vall per més de 376.000 euros

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Montenegro alerta que “la UE ha invertit molt amb l’Acord” i en cas de no concretar-se “deixarà de ser prioritari”
Espot defensa que Andorra no es pot permetre la doble nacionalitat perquè “buidaria de contingut” la seva identitat
Montenegro espera que la “finalització urgent” de l’Acord d’associació amb la UE es pugui culminar “en vuit dies”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Les obres del centre sociosanitari d’Encamp iniciaran ben aviat i podrien estar enllestides a finals de l’any vinent
  • Societat, Tribunals
L’‘Operació Llops’ es tanca amb penes de sis anys de presó per als quatre principals acusats de tràfic de cocaïna
  • Societat
L’SHA defensa que la manifestació del 16M va reunir prop de 3.000 persones i qüestiona el recompte policial ‘oficial’
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La capital destina gairebé 79.000 euros a impermeabilitzar les jardineres de la plaça Vinyes per frenar les filtracions
  • Parròquies, Societat
Astrié retreu a la majoria comunal la nova despesa a la plaça Vinyes i afirma que des del grup “ja ho vam advertir”
  • Parròquies
El Centre Esportiu del Pas iniciarà l’1 de juny una remodelació per fases que renovarà el gimnàs i la zona aquàtica
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu