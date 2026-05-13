El Consell General licita la darrera fase de remodelació dels entorns de Casa de la Vall per més de 376.000 euros

Publicat l’edicte de convocatòria del concurs públic nacional per executar la tercera i última fase de remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall. La licitació compta amb un import base de 376.033,32 euros i inclou els treballs d’enjardinament, el manteniment dels espais verds i el subministrament i col·locació de mobiliari urbà.
Segons s’indica en el concurs, aquesta fase se centrarà especialment en la implantació dels espais enjardinats previstos al projecte, incloent-hi el mur vegetal i la coberta vegetal ecològica, així com les actuacions necessàries per garantir-ne l’arrelament i el manteniment posterior. L’actuació també contempla el manteniment integral del conjunt enjardinat i la instal·lació dels elements de mobiliari previstos per completar la transformació de l’espai i reforçar-ne tant la qualitat ambiental com l’ús ciutadà.
Tal com ja s’havia establert en fases anteriors del projecte, les empreses interessades hauran de participar obligatòriament en una visita tècnica a la zona on s’han d’executar els treballs. Aquesta visita està prevista per al 4 de juny a les 11.00 hores. Les ofertes es podran presentar fins al 26 de juny a les 15.30 hores a través de la plataforma de contractació pública.