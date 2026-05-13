  • Les obres dels entorns de Casa de la Vall, ara fa unes setmanes. | Marvin Arquíñigo
Edicte publicat

El Consell General licita la darrera fase de remodelació dels entorns de Casa de la Vall per més de 376.000 euros

L’actuació inclou els treballs d’enjardinament i el manteniment dels espais verds, així com el subministrament i col·locació de mobiliari urbà

Publicat l’edicte de convocatòria del concurs públic nacional per executar la tercera i última fase de remodelació de la zona posterior de la Casa de la Vall. La licitació compta amb un import base de 376.033,32 euros i inclou els treballs d’enjardinament, el manteniment dels espais verds i el subministrament i col·locació de mobiliari urbà.

Segons s’indica en el concurs, aquesta fase se centrarà especialment en la implantació dels espais enjardinats previstos al projecte, incloent-hi el mur vegetal i la coberta vegetal ecològica, així com les actuacions necessàries per garantir-ne l’arrelament i el manteniment posterior. L’actuació també contempla el manteniment integral del conjunt enjardinat i la instal·lació dels elements de mobiliari previstos per completar la transformació de l’espai i reforçar-ne tant la qualitat ambiental com l’ús ciutadà.

Tal com ja s’havia establert en fases anteriors del projecte, les empreses interessades hauran de participar obligatòriament en una visita tècnica a la zona on s’han d’executar els treballs. Aquesta visita està prevista per al 4 de juny a les 11.00 hores. Les ofertes es podran presentar fins al 26 de juny a les 15.30 hores a través de la plataforma de contractació pública.

