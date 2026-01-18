El Comú d’Encamp aposta per més control i seguretat privada per reduir els aldarulls nocturns al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha sortit al pas de les queixes veïnals pels aldarulls i comportaments incívics registrats de matinada al Pas de la Casa i ha anunciat un reforç dels dispositius de control vinculats a l’oci nocturn. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha deixat clar que la corporació “no tolera en cap cas” aquest tipus de conductes i ha defensat una resposta coordinada per garantir el descans dels residents.
Fernàndez ha explicat que el comú fa temps que treballa per reduir l’impacte del soroll nocturn i que “s’estan posant eines sobre la taula i recursos” amb aquest objectiu. En aquest marc, ha recordat que el desembre passat es va reactivar la taula de l’oci nocturn, un espai de coordinació que reuneix comerciants, restauradors, propietaris de locals, turoperadors, agents comunals i representants dels ministeris competents del Govern.
D’aquest treball conjunt han sorgit diverses mesures concretes. Entre elles, l’elaboració de guies de bones pràctiques, la reubicació de part de l’oci nocturn fora del centre del Pas de la Casa i l’obligació que els turoperadors contractin seguretat privada. Aquesta seguretat acompanya els grups des que finalitza l’activitat nocturna fins als allotjaments per reduir crits i molèsties. “S’obliga aquests turoperadors o aquests grups a posar seguretat privada, que els acompanyi el trajecte un cop acabi aquest oci nocturn fins als seus allotjaments”, ha detallat el cònsol menor.
Paral·lelament, el comú ha intensificat la coordinació amb els agents de circulació i la Policia, amb la voluntat de reforçar la presència en els moments de sortida dels locals nocturns. L’objectiu és oferir més “acompanyament per reduir tot aquest soroll que hi pugui haver”, ha indicat Fernàndez, insistint en la necessitat d’actuar de manera preventiva.
Pel que fa a la implicació del sector privat, el cònsol menor ha assegurat que la resposta ha estat positiva. Segons ha explicat, tant els propietaris dels establiments com els turoperadors han mostrat una bona predisposició i han entès la importància de preservar el descans nocturn. Fruit d’aquest consens, ja s’han posat en marxa accions com la distribució de tríptics informatius als visitants amb indicacions clares sobre el comportament durant l’entrada i la sortida dels locals.
Finalment, i davant les preguntes sobre un possible canvi de model turístic, Fernàndez ha subratllat que el comú fa anys que treballa per millorar l’entorn i la imatge del Pas de la Casa. En aquest sentit, ha fet referència a les inversions recents i a les actuacions previstes en el marc del nou contracte de concessió, orientades a crear un espai més agradable, accessible i segur per a veïns i visitants.