  • Un aparcament d'Andorra la Vella. | Arxiu ANA
El Comú d’Andorra la Vella supera les 24.700 targetes PK i preveu mantenir la demanda durant el 2026

La majoria de targetes s’han lliurat a particulars i el volum d’operacions als aparcaments comunals podria acostar-se a les 947.000

El Comú d’Andorra la Vella ha repartit fins ara un total de 24.776 targetes PK. La gran majoria corresponen a particulars, amb 22.965 targetes, mentre que 1.811 han estat lliurades a empreses.

Pel que fa a l’adquisició de noves targetes, després de la davallada registrada entre els anys 2022 i 2024, la demanda es va recuperar durant el 2025, quan es van lliurar 4.840 targetes. La previsió per al 2026 és mantenir una xifra similar, al voltant de les 4.700 targetes, fet que confirma que aquest sistema de pagament continua tenint una demanda estable.

Quant a l’ús de la targeta als aparcaments amb barrera, el volum d’operacions és molt elevat. Durant el 2025 es van registrar 870.131 transaccions, i la previsió per al 2026 és arribar a prop de les 947.000. Aquestes dades evidencien l’ús extensiu d’aquesta eina de pagament als aparcaments comunals.

Andorra la Vella ha repartit fins ara un total de 24.776 targetes PK, la gran majoria a particulars

Cal tenir en compte que una part molt important de la població ja disposa d’aquesta targeta, no només residents de la parròquia sinó també persones procedents d’altres punts del país. Tot i això, encara hi ha usuaris que no en tenen per diversos motius. Per aquest motiu, el comú defensa mantenir mesures que garanteixin que el sistema d’aparcament sigui accessible per a tothom, com ara els 30 minuts gratuïts als aparcaments de barrera horitzontal. Aquesta mesura també beneficia les persones del país que no disposen de la targeta PK i facilita gestions ràpides, compres puntuals i el dinamisme del comerç de barri.

D’altra banda, la targeta PK també permet pagar als parquímetres de la parròquia. Durant els mesos de gener i febrer del 2026 s’han registrat 3.158 operacions amb aquesta modalitat de pagament, que es va impulsar per facilitar el pagament de l’estacionament sense necessitat d’utilitzar una targeta de crèdit, especialment després de la retirada del pagament en efectiu.

Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més

