El Comú d’Andorra la Vella aposta per la salut, els plats icònics i la formació en un nou projecte gastronòmic

El projecte ‘Cuinem el futur d’Andorra la Vella’ es fonamenta en tres eixos principals: la salut, amb menús equilibrats pensats per al benestar dels consumidors; la recuperació i promoció de plats icònics que formen part del patrimoni culinari, i la formació dels professionals del sector. “Són aspectes que els restauradors mateixos ens han demanat. Hem de formar el nostre personal”, ha remarcat el cònsol major de la capital, Sergi González.
La iniciativa, presentada aquest dijous, és una aposta del comú per enfortir la restauració de la parròquia i dotar-la d’un relat gastronòmic propi. El pla s’ha elaborat amb la col·laboració directa dels restauradors i amb el suport tècnic de la Fundació Alícia, entitat de referència en innovació culinària. “Durant els darrers mesos hem dut a terme taules de cocreació amb els restauradors de la parròquia per definir les estratègies més adients”, ha explicat González.
El projecte té com a objectiu crear una identitat gastronòmica per cohesionar iniciatives, millorar la projecció exterior i reforçar el paper estratègic de la restauració dins l’economia local. Entre les accions previstes hi ha campanyes trimestrals dedicades a quatre plats representatius de cada estació de l’any: l’escudella a l’hivern, el bacallà a la primavera, l’arròs de muntanya a l’estiu i els bolets a la tardor. “Aquests plats icònics ens ajudaran molt a fer campanyes, jornades i tot el treball que volem fer per impulsar la gastronomia i tenir la marca gastronòmica Andorra la Vella”, ha afegit el mandatari.
Un total de 30 restauradors de la parròquia han participat en la presentació i han celebrat la iniciativa. El cònsol major ha posat en valor la seva implicació i ha recordat que “ens han felicitat per la iniciativa i, sobretot, perquè ells en són partícips”. Segons el mandatari, el projecte és “una oportunitat per construir conjuntament una nova etapa per al sector i consolidar Andorra la Vella com a referent gastronòmic”.
De cara als pròxims mesos, l’ens comunal té la voluntat de coordinar-se amb Andorra Turisme per presentar les seves accions i evitar duplicitats. “Avui era la primera presentació a Andorra la Vella i després, amb totes aquestes accions, ens reunirem amb Andorra Turisme més que res per a no solapar-nos”, ha apuntat González. “Ells estan fent una acció molt bona i nosaltres veurem tot el que estem fent per veure com ens podem ajudar”, ha completat.