Reclamacions dels funcionaris

Els funcionaris proposen increments de fins al 12% per al no-GADA i demanen un nou complement específic

El col·lectiu aposta per una retribució més justa i coherent, amb increments salarials que tinguin en compte l’antiguitat dels treballadors

El Col·lectiu de Funcionaris de Policia d’Andorra (CFPA) ha traslladat al Govern una proposta de graella salarial alternativa pensada per al personal funcionari que no pot accedir al complement del GADA. Aquesta contraoferta, segons ha explicat el representant del col·lectiu, Hugo Guiomar, aposta per increments salarials progressius que oscil·len entre l’1% i el 12%, depenent de l’antiguitat de cada treballador dins del cos.

“Després de veure una miqueta com funcionava el GADA antigament i amb una mica de coherència, hem arribat al consens de fer una proposta a Govern”, ha detallat Guiomar. El plantejament contempla una graella dividida per trams: “Els percentatges d’increments es faran progressivament -u,dos,tres, quatre- cada dos anys”. Respecte a les franges finals, el representant manté que “en cas de pujar el 2%, aquestes darreres franges anirian fins al 12%”.

Segons el CFPA, l’objectiu és evitar que treballadors de nova incorporació —sense opció a GADA per raons de temps de servei— rebin compensacions no justificades. “Vam considerar que potser el més adient era aprofitar aquest percentatge per donar-li als més veterans, els que porten més anys a la casa”, ha subratllat Guiomar. A més, s’ha proposat una revisió a fons del complement específic del cos, “repartint millor els ítems” i obrint la porta a una redistribució més justa del que es cobra en concepte d’especificitats laborals.

Aquest moviment arriba en un moment en el qual, des de diferents àmbits sindicals, s’estan fent esforços per apropar postures i donar resposta a una demanda que, segons han confirmat des de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) a EL PERIÒDIC, el Govern hauria fet arribar a alguns sindicats: presentar una proposta conjunta i consensuada sobre la millora salarial dels treballadors no-GADA.

Des de l’ABA, el seu president, Joan Torra, confirma que “des de la plataforma on hi ha el SEP i el Sipaag s’està intentant articular una proposta conjunta”. Tot i això, Torra lamenta que dins d’aquesta plataforma “no hi hagi un portaveu”, a diferència del que sí passa amb la dels cossos especials uniformats -referint-se a l’altra plataforma sindical-: “Són més cohesionats perquè són dels cossos especials… i ells sí que tenen ara un portaveu”.

Segons Torra, aquesta desorganització interna afavoreix el que, segons ell, seria una estratègia del Govern: “Ens reunim amb aquest, ens reunim amb l’altre… van passant els dies i ens acostem a eleccions. Tot és estratègia”, ha afirmat. També ha apuntat que la dispersió legislativa ha afavorit aquesta divisió: “Ara cada cos de funcionalitat és propi perquè té una llei, i són lleis diferents una amb les altres. El tronc comú, la Llei de Funció Pública, és molt superficial”.

Malgrat això, des de l’ABA insisteixen que hi ha marge per a la força sindical si hi ha voluntat: “Quan se’ns vol escoltar, per exemple a Bombers, els tres sindicats ens unim i fem força pressió. Al final, els interessos són comuns, les demandes són comunes. Això el Govern ho sap”, ha dit.

El president del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, ha reconegut que la plataforma conjunta de sindicats, que en el seu moment es va crear amb voluntat d’unitat, “està una mica inactiva” després de diversos canvis interns. Tot i això, destaca que “ara, quan va començar aquest tema dels salaris, ho vam estar comentant”, tot i tenir en compte que: “Són realitats molt diferents”, ha assegurat.

Sobre el procés negociador amb el Govern, Esteves ha explicat que “el poc que ens va dir el Govern tant al desembre com al febrer era molt ambigü”, i que només es parlava d’una possible compensació del GADA amb un 8%, però “sense especificar”. Ara, després de les primeres reunions oficials, els sindicats confien que el mes de juny pugui ser clau: “En les setmanes vinents, començarem aquesta setmana suposo, abans de la reunió d’aquesta setmana, però m’imagino que durant aquest mes de juny anirem acordant i concretant aquesta part no-GADA”.

Tant des de l’ABA com des del SEP i el CFPA coincideixen en la necessitat d’aprofitar aquest escenari per trobar punts d’entesa entre col·lectius. En paraules de Joan Torra: “Si abans érem tots una pinya, partíem de la mateixa llei, tindríem molta més força. Però pot ser a Govern ja li va bé que cadascú miri el seu melic”. En aquest sentit, des de l’ABA es reclama la creació d’un portaveu comú que representi la pluralitat de sindicats i permeti agilitzar les negociacions.

La proposta del CFPA, per ara, es presenta com un intent de marcar posició i aportar criteri en el debat obert sobre els complements salarials. Queda ara pendent veure com respondrà l’executiu i si finalment es podrà establir una interlocució única que aglutini la diversitat sindical del sector públic no-GADA.