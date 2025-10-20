El celler Casus Belli celebra deu anys fent vi a més de 1.300 metres en tres hectàrees de vinya situades a Ordino

La vinya L’Any de la Part, a Ordino, ha acollit aquest dilluns la presentació de la verema 2025 del celler Casus Belli, que enguany celebra deu anys de producció continuada. Casus Belli cultiva més de 15.000 ceps en tres hectàrees de vinya situades entre 1.240 i 1.322 metres d’altitud, les més altes del Principat i les úniques fora de la parròquia de Sant Julià de Lòria. “Treballar a 1.300 metres és fer-ho a l’extrem de les possibilitats”, ha afirmat l’enòleg Miquel Medall, que defineix la seva tasca com una “lluita constant contra les gelades de primavera i de tardor, que poden arruïnar tota una collita”.
Tot i això, aquesta altitud regala vins d’una frescor i acidesa natural excepcionals, que els donen longevitat i un perfil aromàtic únic. “Els nostres vins són fruita fresca, acidesa viva i elegància. Menys tanins, menys alcohol i una gran capacitat de guarda. Són vins que només poden néixer aquí, a la vall d’Ordino”, resumeix Medall.
Una verema marcada pel clima i la precisió
La d’aquest any arriba després d’un hivern fred i plujós, una primavera suau i un setembre més fresc del previst, fet que ha endarrerit parcialment la maduració del raïm. Amb tot, l’equip confia a obtenir una collita de qualitat, especialment de la varietat pinot noir, la més consolidada al celler.
Medall ha explicat que “entre avui i demà sectoritzarem bé les parcel·les per acabar de collir el raïm per al vi blanc, i després veurem si el temps ens permet fer els dos vins negres”. Segons l’enòleg, “el clima mana”, i la feina de la verema es planifica gairebé fil per fil.
La previsió és elaborar novament el Blanc de Noirs escumós i el vi blanc El PR1MER, que s’ha convertit en una de les grans sorpreses del celler. Si el temps ho permet, també es vinificaran el Casus Belli negre i, en el millor dels casos, el Terra Negra, el vi de guarda procedent de les feixes més altes i assolellades.
“El PR1MER ha estat una petita revolució”
La directora comercial, Cristina Peleijà, ha destacat l’èxit d’aquest vi blanc elaborat amb raïm negre, nascut fa tot just un any: “El PR1MER ha estat una petita revolució. És un vi fresc, complex i molt versàtil que ha despertat l’interès dels restauradors, dels sommeliers i del públic local, que cada vegada s’interessa més pels vins d’Andorra.”
Actualment, Casus Belli produeix unes 3.000 ampolles anuals, amb un procés totalment artesanal i una vinificació lenta que respecta el ritme natural del raïm. Al mercat s’hi poden trobar escumosos de les anyades 2017 i 2018, vins negres de 2018 i 2019, i el blanc jove del 2023.
Peleijà ha subratllat que “cada any no s’elaboren totes les referències; la producció depèn del temps i de la maduració del raïm”.
El govern treballa en la creació d’una DOP
En la seva intervenció, el ministre d’Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal ha remarcat que “les vinyes del país tenen un impacte molt positiu tant en l’agricultura com en el paisatge, perquè ajuden a mantenir viu el sector primari i a preservar l’entorn natural”.
Ha recordat que Andorra compta amb cinc cellers, tres dels quals —Casus Belli, Casa Auvinyà i Borda Sabater— gaudeixen del segell de Producte de Qualitat d’Andorra. Les ajudes al sector s’han incrementat un 17% el 2024, i enguany s’hi ha afegit un ajut específic per hectàrea cultivada, amb imports que oscil·len entre 2.000 i 4.000 euros per hectàrea segons el pendent.
Casal ha anunciat també que el Govern treballa en la creació d’una Denominació d’Origen Protegida per al vi andorrà, amb la voluntat de “consolidar la imatge de qualitat i reforçar la connexió entre el sector primari i la gastronomia”.