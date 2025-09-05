El Bus Lliure passa a anomenar-se Bus Estudiant amb la voluntat de diferenciar el servei de les línies regulars actuals

El servei de reforç de bus destinat als estudiants de segona ensenyança, fins ara conegut com a Bus Lliure, passa a anomenar-se Bus Estudiant (BE). El canvi de denominació té com a objectiu diferenciar aquest servei de les línies regulars de transport públic, tot i que els recorreguts es mantenen igual que el curs passat.
El reforç es tornarà a posar en marxa el 9 de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, i està adreçat als alumnes de segona ensenyança, Batxillerat, Formació Professional i universitats. La voluntat és donar resposta a l’augment de la demanda en hores punta, especialment al matí i a la tarda amb les entrades i sortides dels centres. El servei és gratuït per als estudiants i es pot utilitzar amb la targeta de bus habitual o amb la targeta de bus jove.
El Bus Estudiant es manté dividit en cinc corredors: el BE1 i el BE2, que connecten Sant Julià de Lòria amb les parròquies centrals; el BE3, que uneix el Pas de la Casa, Canillo i Encamp amb els centres escolars; el BE4, que enllaça Arinsal i la Massana amb els centres, i el BE5, que connecta la Cortinada i Ordino amb les escoles. Els vehicles indicaran al rètol lluminós el centre educatiu o el destí principal de la línia.
Per donar més informació, el Govern ha publicat un díptic explicatiu amb horaris, recorreguts i respostes a preguntes freqüents, disponible al web institucional. A més, han apuntalat a través del comunicat emès que el BE té caràcter de reforç i s’adreça exclusivament a estudiants, però no és un servei porta a porta per a cada centre educatiu. Aquesta funció correspon al Transport Escolar, que continua operant amb aquest format específic.