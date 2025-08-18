El balanç del pont a la capital no deixa bones sensacions entre els comerços: “Molta gent, però poques vendes”

“Molta gent, però poques vendes”, ha estat la frase més repetida d’alguns dels comerciants i treballadors de les botigues del centre del Principat. I és que el pont del 15 al 18 d’agost ha deixat, majoritàriament, sensacions negatives entre els comerciants del centre d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Si bé l’afluència de visitants ha estat notable als principals eixos comercials, les vendes no sempre han respost a les expectatives.
Contràriament, la primera persona amb la qual ha parlat aquest mitjà a l’avinguda Carlemany ha estat l’encarregada d’una botiga de roba que ha destacat que l’activitat ha estat molt intensa des de divendres fins diumenge: “A ‘tope’, des de divendres fins ahir no hem parat. Avui ha estat més fluix com és lògic per un dilluns, però durant el cap de setmana hi ha hagut molta gent“, ha explicat. Pel que fa a un balanç general de l’estiu, l’encarregada ha subratllat que al juliol va anar millor que a l’agost, a excepció d’aquest darrer pont.
No obstant això, els següents comerços no han continuat per aquesta línia i, en la mateixa zona, la dependenta d’una botiga de motxilles, maletes i accessoris de viatge, ha fet un balanç menys positiu: “La veritat és que esperàvem molt més d’aquest cap de setmana. Sí que ha passat molta gent per davant nostre i han entrat, però esperàvem fer moltes més vendes. Molta afluència de gent, però ens hem quedat curts”, ha lamentat, afegint que, malauradament, “aquesta ha estat la tònica de tot l’estiu”.
L’avinguda Meritxell durant aquest estiu. | Marvin Arquíñigo
En unes paraules més semblants, l’encarregada d’una botiga de tecnologia assegurava que el balanç tampoc ha complert les previsions: “Hem venut menys del que esperàvem. Hi ha hagut bastant afluència, però menys bosses. De fet, dilluns i dimarts de la setmana passada van anar millor que divendres, dissabte i diumenge, quan potser hi havia més gent a la zona, però vaig vendre menys”, ha explicat, sorprenguda.
D’altra banda, la responsable d’una botiga especialitzada en articles de casa ha apuntat al fet que l’impacte del pont ha estat més moderat pel seu tipus de negoci i client: “En el nostre cas no tenim un tipus de client tant de fora, és més gent local. Entre aquest cap de setmana i l’anterior no hem notat tanta diferència. Sí que passa més gent pel carrer i això dona la possibilitat d’enganxar algun client de fora, però per regla general el nostre client és resident al país o amb segona residència”, ha ponderat.
Per la seva banda, el vicepresident l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, Sergi Carvalho, resumeix la situació amb una comparació respecte a l’any passat: “Ha anat més o menys igual. Molta gent, poca compra. No ha estat un desastre, però podia haver anat molt millor”. En conjunt, el balanç comercial del pont d’agost reflecteix una dinàmica que es repeteix cada estiu amb els carrers plens i comerços amb resultats desiguals, però amb unes vendes per sota, malauradament, de les expectatives en molts establiments.