Greus addiccions

El 29,5% de les persones majors d’edat a Andorra consumeix nicotina, majoritàriament en forma de cigarretes

Un 69,8% considera que el Govern hauria de dedicar més temps i recursos a combatre el tabaquisme i reduir-ne les taxes

Segons les dades despreses per un estudi fet pel centre de càlcul Odec per a Philip Morris, amb l’objectiu de conèixer els hàbits de consum i el coneixement que la població andorrana té sobre les alternatives a la cigarreta, el 29,5% de la població major d’edat d’Andorra afirma consumir algun producte de nicotina, sent les cigarretes el producte més utilitzat.

De manera més desglossada, un 43,2% d’aquests asseguren haver usat també alternatives sense fum com ara dispositius per escalfar tabac (22,8%), cigarretes electròniques (18,6%) o bosses de nicotina (1,7%) alguna vegada. Cal destacar que els dispositius per escalfar tabac són emprats de manera exclusiva i com a única opció per un de cada deu consumidors de nicotina (10,1%). Pel que fa a les cigarretes electròniques, són utilitzades de manera exclusiva per un 6,7% de consumidors de nicotina.

L’informe assenyala també que una quarta part dels entrevistats (25,5%) manifesta no conèixer o no saber què són els dispositius per escalfar tabac, mentre que un 7,3% assegura no conèixer les cigarretes electròniques. A la pregunta sobre si la informació que rep o té sobre aquestes alternatives sense fum és clara, el 37,3% dels enquestats afirmen que no, mentre que un 14,4% diuen que no ho tenen clar o que no ho saben.

Segons el mateix estudi, els enquestats creuen que la nicotina és el més nociu de fumar (34,5%), tot i que en realitat és el fum derivat de la combustió el principal causant de les malalties relacionades amb el tabaquisme. No obstant això, únicament un 3,8% de la població d’Andorra creu que el fum és el més nociu de fumar cigarretes.

Del total dels entrevistats, set de cada 10 (69,8%) consideren molt o bastant important que el Govern dediqui temps i recursos per abordar el problema del tabaquisme i reduir les taxes. Alhora, un terç dels enquestats (35%) creu que per convertir Andorra en un país lliure de fum no n’hi ha prou amb una major regulació.

L’informe indica que una gran majoria dels fumadors i usuaris d’alternatives sense fum (72,1%) donen suport a què el Govern treballi amb la indústria tabaquera per garantir que els fumadors tinguin accés a informació precisa sobre els productes alternatius a les cigarretes.