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  • La frontera hispanoandorrana. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Control de fronteres

Dues joves temporeres argentines no poden entrar al país per incomplir els requisits que regeix l’espai Schengen

Argentinos en Andorra adverteix que disposar d'un precontracte laboral no garanteix l'accés al Principat davant l'aplicació de l'Entry/Exit System

L’arribada dels treballadors temporers per a la campanya d’hivern ja ha deixat els primers problemes a la frontera. El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo ‘Riccie’ Ponce, ha alertat a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials que dues joves argentines no han pogut accedir al país perquè no complien els requisits d’estada a l’espai Schengen. Segons ha mencionat, les afectades havien viatjat amb la intenció de treballar durant la temporada i disposaven d’un precontracte laboral, però van haver de tornar enrere després que se’ls denegués l’entrada.

Davant d’aquesta situació, Ponce ha advertit que tenir una oferta de feina no eximeix de complir les condicions migratòries establertes per les autoritats europees. En aquest sentit, les dues joves s’haurien refiat de les indicacions d’altres temporers que havien treballat anteriorment al Principat i que els havien assegurat que no tindrien dificultats per accedir-hi. Amb tot, el president de l’entitat ha insistit en la necessitat de comprovar la documentació abans de viatjar i de no donar per fet que el precontracte és suficient, especialment amb l’aplicació del sistema europeu Entry/Exit, el qual registra les entrades i sortides de ciutadans extracomunitaris.

Govern crearà una quota per contractar treballadors durant el temps que requereixi cada obra o servei específic

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