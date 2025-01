Diversand i Stop Violències organitzen una formació per acompanyar dones que avorten al país

Diversand i Stop Violències organitzen una formació per acompanyar dones i persones dissidents de gènere que avorten a Andorra. La sessió, a càrrec de l’associació Mika Sororidad de Barcelona, tindrà lloc dissabte 1 de febrer de 16.00 a 19.00 hores a La Llacuna. Cal inscripció prèvia per participar-hi.

La formació, que serà trans-inclusiva, té com a objectiu oferir suport i informació a les dones i persones amb diversitat de gènere que avorten a Andorra, un territori on l’avortament està prohibit. Tal com apunten des de les organitzacions, “les dones avortem sigui legal o no”, i la societat civil, en aquest cas, fa un pas endavant per “donar la informació i garantir un dret”.