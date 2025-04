Construint convivència local

Diàleg i complicitat entre generacions a la primera trobada dels consells participatius de la capital

La jornada, celebrada a l’Art Hotel, ha permès trencar estereotips i reforçar una visió comuna sobre els espais públics d’Andorra la Vella

La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha valorat molt positivament la primera trobada de consells participatius de la capital. En aquest sentit, ha assegurat que la jornada, que s’ha celebrat a l’Art Hotel, ha estat una oportunitat perquè els membres del Consell d’Infants, el Consell de Joves i el Consell de Gent Gran es coneguessin entre ells, trenquessin estereotips i compartissin les prioritats de cada generació pel que fa als espais de la parròquia. “Quan han arribat tots estaven amb els seus grups d’edat i quan s’han assegut tots a la taula i han començat a debatre de què els agradaria per la parròquia s’han adonat que des de diferents llocs tots veien coses molt similars. Jo crec que aquest trencament, que els nens són una cosa, els joves són una altra, la gent gran una altra, i crec que aquest trencament d’estereotips d’edat és una cosa molt bona i que l’hem de continuar potenciant” ha destacat, Losada.

Pel que fa a les aportacions dels participants, Losada ha comentat que moltes de les idees que s’han expressat ja eren punts rellevants per al comú, com ara la importància del Parc Central, la caminabilitat pels recs de l’Obac i el Solà, o la creació d’espais de refugi climàtic amb ombra i punts d’aigua. “Nosaltres, com a corporació, estem treballant en aquestes línies, però és un reforç molt positiu que els tres consells també ho hagin remarcat durant aquesta jornada participativa. Això ens confirma que la ciutadania, des de les seves diferents perspectives, veu les mateixes necessitats”, ha afirmat la cònsol menor. “Hi ha aspectes que podem començar a portar a la pràctica, com ara potenciar els dos recs, ja que creiem que una parròquia més caminable és una aposta segura, o reforçar les zones esportives, com la zona del Prat Salit” ha afegit.

Losada ha recordat que aquesta és la primera trobada d’aquest tipus i que, per ara, es farà una valoració per conèixer les impressions dels participants. A partir d’aquesta valoració, la previsió és continuar potenciant aquest tipus de trobades en el futur.