Detingut un empresari a la frontera per un frau de més de 20 milions d’euros en la compravenda de rellotges de luxe

La Policia ha detingut un empresari resident de 33 anys, acusat de formar part d’un entramat dedicat a la compravenda irregular de rellotges de luxe. L’arrest va tenir lloc dilluns al matí a la frontera del riu Runer, quan l’home intentava sortir del país. Segons el comunicat del cos, l’operació —batejada amb el nom de Cronos— ha permès descobrir un frau milionari relacionat amb l’importació i revenda de rellotges d’alta gamma.
Segons la Policia, el detingut aconseguia peces molt exclusives, que importava a Andorra per poder beneficiar-se de la devolució de l’IVA i revendre-les a preus més baixos. En alguns casos, simulava vendes dins del Principat quan, en realitat, els clients mai s’hi desplaçaven. Els rellotges es lliuraven en altres països sense cap declaració d’exportació, el que suposa un frau fiscal i duaner.
La investigació es va iniciar el 2024, després que Duana detectés una exportació sospitosa cap a l’Àsia. L’empresari pretenia enviar un rellotge valorat en 210.000 euros, però, en obrir la caixa, el producte no hi era. Aquell incident va posar en marxa una investigació judicialitzada que va destapar una activitat il·legal sostinguda en el temps. L’empresa implicada, creada l’any 2020 i amb seu a Andorra la Vella, no tenia botiga oberta al públic, sinó un showroom amb accés restringit i cita prèvia.
Les indagacions del Grup d’Antifrau han permès constatar que la societat hauria importat rellotges per un valor total de 20 milions d’euros, tot i que només una petita part va ser exportada legalment. La resta, segons la Policia, s’hauria venut dins del país o tret il·legalment. En aquest mercat paral·lel de rellotges nous i seminous —on les peces són escasses i molt buscades—, l’empresari hauria aconseguit beneficis considerables, principalment mitjançant transferències bancàries procedents de clients europeus.
Durant la investigació, també s’ha sabut que la Duana espanyola va interceptar el detingut el setembre passat, quan intentava travessar la frontera amb dos rellotges valorats en 104.000 euros sense declarar. Davant d’aquests fets, la Batllia va ordenar la seva detenció, que es va fer efectiva aquesta setmana.
En els escorcolls efectuats en el marc de l’operació Cronos, la Policia ha comissat uns 240.000 euros en efectiu i tres vehicles d’alta gamma. El detingut ha passat aquest dimecres a disposició judicial, mentre la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.