  • La façana del Despatx Central de Policia. | Marvin Arquíñigo
Successos

Detingut a la capital un home buscat a Espanya per complir una condemna per agressions sexuals a menors

La Policia, a través d'una sospita, va activar els canals de cooperació internacional i va constatar que l'ara arrestat hauria fugit del país veí

La Policia ha detingut, aquest dijous al matí a Andorra la Vella, un home de 44 anys que era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa per l’Audiència Provincial de Sevilla i difosa per Interpol. Les autoritats espanyoles el buscaven per complir una condemna penal per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat que va cometre a Espanya entre el 2013 i el 2016. Al Principat, aquests delictes serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació. 

L’home residia al país des de l’any 2019, però va ser condemnat el 2023. Va ser la Policia qui, a través d’una sospita, va activar els canals de cooperació internacional i, després de verificar els fets, va constatar que l’ara detingut hauria fugit d’Espanya i es trobaria al Principat pendent de complir condemna. En el moment en què Interpol ha activat aquesta setmana la recerca internacional, els efectius de l’Oficina Central Nacional d’Interpol a Andorra han procedit a detenir-lo immediatament per ordre de la fiscalia i aquest dijous al migdia ha passat a disposició judicial. A partir de la seva detenció, les autoritats espanyoles formalitzaran la demanda d’extradició.

