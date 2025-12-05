De Canillo a l’Himàlaia: Andorra valida el primer simulacre de rescat amb dron de càrrega pesada als Pirineus

El Mirador del Roc del Quer ha acollit el primer simulacre als Pirineus d’un rescat amb un dron de càrrega pesada, una prova que pretén demostrar que aquesta tecnologia pot intervenir en situacions on els equips humans o els helicòpters tenen un accés limitat. La demostració s’ha dut a terme amb el model DJI Agras T100, una aeronau ‘heavy lifter’ adaptada per transportar fins a 100 quilos de material i que, en casos extrems, podria permetre l’evacuació d’una persona. Amb aquesta validació, Andorra es converteix en el tercer escenari internacional on s’utilitza un dron de gran capacitat en un simulacre de suport a un rescat real. Les proves al Principat formen part del procés abans de portar la tecnologia al Nepal el 2026.
Un punt d’inflexió nascut d’una tragèdia
Per al CEO i fundador de The NeverRest Project, Frédéric Kauffmann, l’impuls per fer evolucionar aquesta tecnologia té un origen en la mort de l’alpinista russa Natalia Nagovitsyna el passat mes d’agost, quan va quedar atrapada en una de les muntanyes més perilloses del món mentre els equips de rescat no podien arribar-hi per les condicions extremes.
The NeverRest Project, una empresa dedicada a desenvolupar solucions tecnològiques per millorar la seguretat i la logística en alta muntanya, va veure en aquell cas la necessitat urgent d’un salt endavant. “Vam fer pujar un dron i no vam poder fer arribar material. Som una societat orgullosa de la nostra tecnologia, però aquell dia vam fallar”, ha explicat Kauffmann, qui considera aquell episodi un detonant per accelerar la recerca.
Fins ara, l’ús de drons en emergències de muntanya s’havia centrat en la localització de víctimes, la inspecció del terreny o el suport visual. La prova d’avui valida que un dron de càrrega pesada pot participar activament en un escenari de rescat vertical. En aquest sentit, Kauffmann ha destacat que el T100 “ja és capaç d’aixecar 100 quilos”, tot i que la sustentació disminueix amb l’alçada i el fred. Amb tot, ha admès que “aquesta tecnologia no està preparada per a un desplegament immediat, però ja ens permet plantejar solucions en casos extrems”.
Interés dels Bombers en utilitzar aquesta tecnologia, però sense previsió a curt termini
El director de Bombers d’Andorra, Jordi Farré, present a la prova, ha valorat positivament el potencial del dispositiu i ha destacat que podria ser útil “a qualsevol indret de difícil accés”, tant per fer arribar material com per oferir una primera assistència abans que els equips hi puguin accedir. A més, ha recordat que Bombers ja treballa amb drons des de fa temps i que aquesta evolució encaixa plenament amb el futur del rescat tècnic al país.
Així, Farré també ha obert la porta a una futura implementació, assegurant que “quan es pugui disposar d’aquest aparell aquí a Andorra, serem els primers a demanar-li el seu ús”, tot i admetre que “no disposo d’aquesta informació” quan se li ha preguntat per un calendari concret.
Per la seva banda, el president de l’ACA Club, Enric Tarrado, ha recordat que l’entitat fa anys que treballa en mobilitat vertical i que ha format més de 100 pilots de dron al país. “La indústria s’està movent amb molta rapidesa. Encara no podem portar persones perquè el reglament no ho permet, però aquestes feines d’investigació ens hi acosten”, ha apuntalat.