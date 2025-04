Principi jurídic i humanístic de l'Administració general

Criteri favorable perquè les víctimes de violència de gènere i domèstica restin compensades per l’Estat

El ministre Casal raona que les prestacions econòmiques no suposaran cap inconvenient per al Govern i que acompanyar a la víctima és prioritari

En un altre dels temes tractats avui, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat en el marc de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern “ha emès un criteri favorable per a la modificació de la llei per a l’erradicació de la violència de gènere i domèstica”. De forma que segons ha detallat, aquesta modificació introduirà per primera vegada al país un sistema de prestacions econòmiques a favor de les víctimes de certs delictes amb caràcter subsidiari a la responsabilitat de l’agressor. Val a dir que aquesta proposta va ser avalada per tots els grups parlamentaris a excepció de la formació que encapçala Carine Montaner.

“Aquest sistema no desvirtua el principi segons el qual l’autor del delicte ha de ser el responsable dels danys que hagi ocasionat” ha sostret el ministre de la cartera mediambiental, afegint que el Govern “haurà de reclamar o rescabalar-se d’aquestes despeses ocasionades”, que hauran de ser sufragades per l’agressor. Un criteri que ha defensat “no està fonamentat per un aspecte econòmic, sinó judicial i humanitari per acompanyar a la víctima en la seva recuperació física i emocional d’uns actes que són sempre deplorables”. Anant més enllà, ha insistit que la responsabilitat social és el que ha de primar en aquests afers “perquè del contrari la societat no avançaria”.

Continuant la seva explicació per justificar aquest criteri favorable emès per l’Executiu per al canvi de la llei citada, Casal ha deslligat que es tracta d’un precepte que respon per alinear-se amb els requisits internacionals com els que promou i recomana el Consell d’Europa i que aquestes prestacions econòmiques “suposaran un cost totalment assumible per a l’Estat”. Responent a una pregunta formulada per la premsa sobre quin cost podria significar pel Govern aquesta modificació legal, Casal ha comentat que no s’ha realitzat cap càlcul exacte “perquè és certament complex poder estimar les despeses que poden generar aquest tipus d’actes”.

En relació amb aquesta qüestió, Casal ha insistit que, tot i que es tracta d’una normativa en la qual el Govern avançarà la compensació econòmica a la víctima, la prioritat de l’administració principal continuarà sent que les víctimes de situacions de violència de gènere i derivades “puguin rebre el màxim suport possible i un acompanyament adequat per part de les institucions”. Per aquest motiu, també ha retret que no comparteix la posició mostrada per Andorra Endavant perquè “com a ens públics, hem de mantenir sempre una responsabilitat social i humanitària davant aquestes causes”.