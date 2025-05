Consell de ministres

Convocada la licitació per al servei de llançadora amb l’aeroport amb l’objectiu de regularitzar la connexió

El servei de bus gratuït entre Andorra i la Seu d'Urgell, coordinat amb els horaris dels vols regulars, es continuarà mantenint actiu

El Govern ha aprovat aquest dimecres la convocatòria pública per a la concessió administrativa del servei de llançadora subvencionat de transport de viatgers entre el Principat i l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres: “El servei ja s’ofereix en l’actualitat”, remarcant que la licitació té per objectiu “regularitzar-lo definitivament i obrir-lo a la competència perquè les empreses puguin fer les seves propostes de millora”.

Per altra banda, Casal ha destacat que “el servei és gratuït i està coordinat amb els horaris dels vols regulars” que operen des de l’aeroport. “La decisió respon a l’interès de diverses companyies per millorar el servei”, ha afirmat, tot indicant que la mesura s’inscriu dins de l’aposta per “obrir Andorra a l’exterior” i fer més atractives les connexions aèries amb el Principat, com ara les línies actives amb Palma de Mallorca i Madrid.

La licitació s’emmarca en un procediment obert de contractació ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 19 de juny, a través de la plataforma de contractació del sector públic, a l’enllaç indicat en el plec de bases. Aquest document es pot descarregar gratuïtament a l’adreça https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet.