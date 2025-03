Iniciativa estatal

Cinc anys per desenvolupar el primer parc tecnològic del país a l’antiga fàbrica de tabac CATSA de Sant Julià

Tanmateix, Bonell s'ha mostrat previnguda i ha destacat que primer cal dur a terme un estudi per determinar la viabilitat del projecte

El Comú de Sant Julià de Lòria, el Govern i el propietari de l’edifici de CATSA, Cristian Pérez, han formalitzat l’adquisició de l’antiga fàbrica de tabac per part de les dues administracions, per un import total de 4,2 milions d’euros. Segons els termes de l’operació, el 50% de l’import correspon a l’Executiu, mentre que l’altre 50% es destina a la corporació comunal. No obstant això, gràcies a una cessió gratuïta per part del Comú lauredià, aquesta última participació passa a ser gestionada per l’administració central.

Durant la signatura del conveni, el cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, ha remarcat que “l’Executiu compta amb un termini de cinc anys per desenvolupar un projecte d’interès nacional”. Així mateix, ha afegit que “en cas que aquest termini no es compleixi, els percentatges tornarien a la base inicial: 50% per al Govern i 50% per al Comú de Sant Julià de Lòria”.

En relació amb aquesta mesura, la ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, ha afirmat que “ens hem donat dos mesos per dur a terme tots els tràmits”, incidint en la necessitat que el Consell General hagi aprovat el “crèdit extraordinari” per poder iniciar el projecte. Un cop s’hagi iniciat aquest procediment, Bonell ha apuntalat que “el Govern desenvoluparà un projecte tecnològic o d’interès nacional”. Quan se li ha qüestionat sobre la possibilitat d’establir un parc tecnològic, la ministra ha destacat que “primer de tot, cal dur a terme un estudi per determinar la viabilitat del projecte”. Tanmateix, en la presentació han manifestat que l’edifici no “presenta grans deficiències estructurals” perquè quan es va fer la mostra de l’Andart ja es van fer certes prospeccions de la seguretat de l’immoble”, ha anunciat Cairat.

Bonell i Cairat han destacat la importància d’adquirir l’edifici, ressaltant la rellevància històrica de la fàbrica. En aquest sentit, la ministra ha afirmat que “simbolitza la importància que ha tingut la indústria del tàbac a casa nostra”. De la mateixa manera, la responsable de Cultura ha subratllat que l’edificació “explica una de les poques activitats industrials que hem tingut i que ha estat el motor de creixement i progrés d’Andorra durant molts anys”.

Per altra banda, la titular de la cartera de Cultura ha anunciat que, després de valorar-ho amb el propietari de l’edifici, s’ha arribat a un acord per incorporar els arxius i documents de l’antiga fàbrica CATSA a l’Arxiu Nacional. En aquest sentit, Bonell ha assenyalat que, un cop s’hagin recollit aquests documents, “es farà una valoració per determinar-ne l’antiguitat”. Posteriorment, es valorarà “quina és la documentació que es pot compartir amb la ciutadania a través de l’Arxiu Nacional”. La ministra ha recordat que “la voluntat és compartir la informació amb la ciutadania, ja que és la manera de difondre la nostra història a tothom”.

Museu nacional

Finalment, i qüestionada pel Museu Nacional, el qual es va arribar a dir que es podria situar en aquest espai, Bonell ha apuntat que “s’està treballant conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella perquè es pugui fer la cessió de l’espai que es troba tot just davant de l’Edifici Administratiu”, eliminant així qualsevol dubte sobre la possibilitat que l’antiga fàbrica de tabac aculli el Museu Nacional d’Andorra.