Més d’un miler de persones clamen a la Seu d’Urgell per un habitatge digne

Aquest dimecres, prop de 1.500 persones s’han concentrat a La Seu d’Urgell per exigir mesures que garanteixin l’accés a un habitatge digne, un dret que veuen vulnerat a causa del model d’inversió privada, la proliferació de pisos turístics i els lloguers desorbitats. La manifestació, convocada per diverses plataformes, ha transcorregut pels principals carrers de la capital de l’Alt Urgell i ha culminat en un acte reivindicatiu davant de l’Ajuntament, passant per la rotonda principal d’accés a la ciutat, on conflueixen les vies N145, N260 cap a Puigcerdà i Barcelona, i la N260 cap a Lleida.

La jornada ha començat amb un ambient festiu, amb batucades i consignes com ‘Que passa, que passa, que ens fan fora de casa’. Els portaveus de la plataforma organitzadora, Pirineu Viu, han remarcat que la crisi de l’habitatge afecta especialment el Pirineu, amb una oferta escassa i uns preus fora de l’abast de les classes treballadores. “El 64% dels habitatges són segones o terceres residències, i en alguns pobles aquesta xifra arriba al 90-95%. Això expulsa els veïns i deixa el territori buit de serveis i oportunitats”, han denunciat.

Un model insostenible que traspassa fronteres

La manifestació ha rebut també el suport de la Coordinadora per un Habitatge Digne d’Andorra, qui ha assenyalat que la crisi al Principat està pressionant encara més la situació a la Seu d’Urgell i als pobles propers. “A Andorra, els preus del lloguer són desorbitats, i moltes famílies han de buscar alternatives al país veí. Aquesta crisi no només afecta Andorra, sinó que està traspassant fronteres”, ha explicat un portaveu.

En aquesta mateixa línia, representants del Congrés d’Habitatge de Catalunya han recalcat que el problema no es limita a l’àmbit rural. “Actualment, el 60% dels ingressos de la classe treballadora es destinen a pagar l’habitatge, una realitat que afecta tant les zones urbanes com les rurals”, han declarat. També han anunciat la celebració d’un nou congrés al febrer per seguir treballant en solucions conjuntes. “Cal treure l’habitatge del mercat i garantir preus justos per a tothom”, han insistit.

Els representants dels Comuns de Catalunya han destacat que la proliferació de pisos turístics i la manca d’un parc públic d’habitatge són dos dels grans reptes a abordar. Han instat el Govern a augmentar el control sobre el frau en habitatge i a impulsar un cos d’inspectors dedicat a aquesta problemàtica. “El Govern ha de decidir si està al costat de la gent o dels especuladors”, han sentenciat.

La veu del territori

La Unió de Pagesos de Catalunya ha denunciat que la manca d’habitatge assequible afecta greument la pagesia i dificulta l’arribada de serveis bàsics. “El territori no pot convertir-se en un museu o un parc temàtic per als turistes. Ha de ser un lloc viu per a la gent que hi treballa i hi viu tot l’any”, ha declarat una portaveu, tot recordant casos com el de mestres que han de residir en càmpings per la falta d’oferta de lloguer a preus raonables.

Entre els manifestants, també s’han sentit testimonis com el de l’Aniol i el Marc, joves de la Cerdanya, els quals han posat de manifest l’impacte social d’aquesta situació: “A les nostres comarques, les feines són precàries i temporals, i els pobles estan plens de cases buides que només s’utilitzen com a segones residències”. Han destacat que aquest model destrueix el teixit social i impedeix que els joves s’estableixin al territori.

Missatge de continuïtat i acció

A la rotonda principal, els portaveus de les plataformes han llegit un manifest exigint accions concretes com la regulació dels pisos turístics, un parc públic d’habitatge assequible i la limitació de l’ús d’habitatges com a segones residències. Els quatre tractors desplegats han simbolitzat el suport del món rural a aquesta lluita, deixant clar que el problema de l’habitatge va molt més enllà de l’àmbit urbà.

La jornada ha estat valorada com un èxit pels organitzadors: “Avui hem demostrat que aquesta lluita no és d’uns quants, sinó de tot el territori. Si no s’actua, el Pirineu es morirà“, han conclòs des de Pirineu Viu. Amb un clam unitari, han reiterat que aquesta és només una etapa més d’una mobilització que continuarà fins a assolir el dret a un habitatge digne.