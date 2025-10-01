Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa d'avui. | SFGA / JAViladot
Laura Gómez Rodríguez
Una lliga nacional sense data d'inici

Casal retreu a la FAF la manca de comunicació però obre la porta al diàleg davant la “problemàtica” de les quotes

El ministre portaveu sosté que les exigències són causades del requisit d'acreditació de sis anys d'experiència per als jugadors extracomunitaris

El Govern s’ha mostrat sorprès per la decisió anunciada aquest dimarts per la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Segons l’Executiu, se n’ha assabentat a través de la premsa i no per canals oficials. Tot i així, deixa clar que està disposat a dialogar i a introduir modificacions si es considera necessari. L’objectiu és mantenir el “clima de col·laboració aconseguit” en el marc de les quotes laborals específiques per al futbol.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha estat contundent: “A Govern li sap greu que, amb el clima laboral que s’havia creat i amb les 70 quotes obertes específicament per al futbol, s’hagi fet d’aquesta manera i no se’ns hagi comunicat abans”. I ha afegit: “Ens hem assabentat a través de la premsa”.

La FAF aturarà a partir de demà totes les lligues i entrenaments fins que no es resolgui la problemàtica amb les quotes

Llegir

Casal ha remarcat que el Govern no vol trencar ponts. “Podem reunir-nos i veure si el reglament s’adequa a les necessitats del club. I en tot cas, si s’ha de revisar”. Segons ell, el clima que hi havia permetia parlar i fer ajustos abans d’aplicar canvis sobtats.

El ministre ha explicat també els criteris establerts amb la quota especial per al futbol. Els jugadors d’Espanya, França i Portugal no han d’acreditar experiència. Els de la resta de països de la Unió Europea han de demostrar un any. En el cas dels extracomunitaris, cal acreditar sis anys d’experiència. Ara bé, si tenen menys de 25 anys, poden justificar-ho amb premis o guardons esportius, segons exposa l’Executiu.

“En aquests moments no tenim cap petició d’un jugador que no pugui acreditar els sis anys d’experiència”, ha dit Casal. “Entenem que aquesta no és la problemàtica”. Tot i així, ha reconegut que potser és aquest el punt que genera més debat. Per això ha deixat la porta oberta a revisar-lo: “[Els ministeris d’] Esports i Interior poden seure i analitzar la situació per veure si cal puntualitzar alguna qüestió”.

El nou reglament d’immigració obliga les empreses a esgotar el mercat intern abans d’accedir a les quotes de treball

Llegir

El ministre portaveu ha volgut rebaixar la tensió. “No estem molestos”, ha afirmat. Però ha matisat: “Crec que les coses s’han de fer d’una altra manera i amb cortesia. El primer que s’ha de fer és parlar amb l’administració”. Casal ha recordat que el Govern ja havia buscat una solució a mida amb la creació del contingent específic per al futbol.

Finalment, ha remarcat que l’Executiu manté la mà estesa. “Estem disposats a seure amb la FAF i trobar una solució. Creiem que havíem trobat l’equilibri amb les quotes i el contingent específic. La normativa ha de ser igual per a tothom”, ha conclòs.

Comparteix
Notícies relacionades
El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu
Una vuitantena d’estudiants del col·legi Mare Janer, afectats per un brot de gastroenteritis que investiga Salut
Saravia xifra en 450 els nous casos anuals de càncer a Andorra tot i que destaca l’ús a la baixa del bus sanitari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El nou decret sobre els tractaments hormonals estableix que els menors trans seran atesos a la Vall d’Hebron
  • Societat
La caminada contra el càncer torna el 26 d’octubre amb l’objectiu enguany d’arribar a assolir els 1.500 participants
  • Societat
La CASS registra increments en cotitzacions i prestacions durant el tercer trimestre amb més afiliats
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella presenta un edifici amb 18 pisos destinats a la gent gran en el marc del programa Reviu
  • Parròquies, Societat
El 13è saló de la gent gran de Sant Julià de Lòria se celebra amb un “ple absolut” en tots els tallers i activitats
  • Parròquies, Societat
La capital impulsa un corredor verd a Prada Motxilla amb enjardinament, carril bici i zones per a vianants
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu