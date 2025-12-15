Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la compareixença al Consell General. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Reforma de la LGOTU

Casal defensa que “el creixement ha de ser digerible” i proposa un model de construcció als nuclis ja consolidats

La reforma plantejada busca harmonitzar competències, ordenar el sòl i adaptar el desenvolupament urbà a les capacitats del país

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha defensat davant el Consell General la necessitat d’actualitzar la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) per adaptar el desenvolupament urbanístic del país a una planificació més coherent, compartida i orientada a llarg termini.

Les declaracions de Casal s’han produït en el marc de la compareixença conjunta dels ministres de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; i de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, davant la Comissió especial d’estudi d’ordenació del territori del Consell General.

El ministre ha situat la reforma en un canvi del model urbanístic que parteix d’una reflexió compartida entre els grups parlamentaris i els diferents actors implicats en la gestió del territori. Ha indicat que el Consell General ha d’impulsar aquest procés per integrar les aportacions dels comuns, que concentren la major part de les competències urbanístiques, així com les del Govern i els col·lectius professionals. “Hi ha d’haver un cos normatiu que permeti certes actuacions i que reculli una visió global”, ha afirmat.

En relació amb el creixement urbanístic, Casal ha defensat una evolució modulada i assumible, allunyada tant del creixement desordenat com del decreixement. En aquest sentit, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha exposat un model que prioritza la construcció als nuclis ja consolidats i limita progressivament l’edificabilitat i la volumetria a mesura que s’allunya de les zones urbanes, amb el suport dels estudis de capacitat de càrrega per determinar els límits del desenvolupament. “No es tracta d’anar cap al decreixement, sinó de fer que el creixement sigui digerible”, ha manifestat Casal.

“No es tracta d’anar cap al decreixement, sinó de fer que el creixement sigui digerible” – Guillem Casal

Casal ha recordat que la LGOTU vigent es va aprovar l’any 2000 i que, al llarg dels seus 25 anys d’aplicació, les parròquies han desenvolupat plans d’urbanisme amb sensibilitats diferents, vinculades al moment en què es van elaborar. Aquesta evolució, segons ha explicat, fa necessària una actualització de les directrius per harmonitzar criteris i adaptar-los a les realitats actuals del territori.

Pel que fa a la classificació del sòl, el titular de Medi Ambient ha posat l’accent en la preservació del sòl agrícola i ramader, tot subratllant que la qualificació d’urbanitzable no implica necessàriament la voluntat d’edificar. En aquest sentit ha defensat alguns mecanismes que permetin mantenir l’activitat primària, evitar el desús de les parcel·les i preservar el paisatge agrari.

Un moment de la compareixença dels ministres Ferré, Casal i Bonell davant la comissió legislativa d’estudi d’ordenació del territori. | Marvin Arquíñigo

La compareixença també ha abordat la protecció del patrimoni cultural. En aquest àmbit, la ministra Mònica Bonell ha exposat la necessitat d’actualitzar la normativa vigent per reforçar la protecció dels béns immobles d’interès cultural i dels seus entorns, ampliar les figures de protecció i recuperar instruments com els plans especials, amb l’objectiu d’integrar el patrimoni en la planificació urbanística.

La reforma de la LGOTU s’ha de coordinar amb altres textos legislatius en preparació, com la futura llei de l’aigua i la nova llei de patrimoni

Finalment, Casal ha remarcat que la reforma de la LGOTU s’ha de coordinar amb altres textos legislatius en preparació, com la futura llei de l’aigua i la nova llei de patrimoni. Ha indicat que aquests marcs normatius han de ser complementaris, especialment en els aspectes vinculats a la protecció ambiental i la planificació territorial. “Els estudis de capacitat de càrrega ens diran quines són les barreres i fins on podem arribar”, ha conclòs.

