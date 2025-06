Resposta a les crítiques de l'APAPMA

Casal defensa que “ser un país comporta drets i deures” en resposta a les crítiques per l’heliport a la Caubella

El ministre portaveu confirma que l’equipament entrarà en funcionament amb vols internacionals a finals d’any i respon a les crítiques de l'APAPMA

El nou heliport nacional que s’està construint a la Caubella, a la parròquia de la Massana, comptarà amb vols internacionals des del moment de la seva posada en marxa, prevista per a finals d’aquest any. Així ho ha confirmat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, en resposta a les crítiques de l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA), la qual ha denunciat la tala de fins a 24.000 metres quadrats de zona forestal, considerant-la desproporcionada tenint en compte que, segons afirmen, els vols internacionals regulars eren “d’última instància” i en cap cas estaven garantits.

Davant aquests dubtes, i durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu, Guillem Casal ha reiterat el compromís del Govern amb una infraestructura que considera necessària i estratègica per al país, tot recordant que ja durant l’hivern es va celebrar una trobada amb Apapma a la zona d’obres. En aquella reunió, el ministre va transmetre a l’associació que disposar d’infraestructures estratègiques forma part dels deures d’un estat sobirà: “Ser un país té certs privilegis i oportunitats, però també uns drets i uns deures com tenir aquest tipus d’infraestructures, que tenen una implicació dins del territori”, ha afirmat.

Pel que fa a l’impacte ambiental, Casal ha reconegut que s’ha hagut de talar vegetació, però ha assegurat que la superfície afectada representa només el 2% de l’hàbitat natural de la zona. A més, ha remarcat que s’han conservat les espècies florístiques i no s’han detectat afectacions sobre la fauna salvatge. Segons el ministre, s’han complert tots els requisits legals i s’han imposat condicions addicionals a la constructora per respondre a les al·legacions presentades durant l’exposició pública del projecte, entre elles l’impacte visual, que s’ha procurat minimitzar.

En aquest sentit, Casal ha insistit que el projecte compleix amb tots els requeriments mediambientals i normatius i que respon a la necessitat de modernitzar la xarxa d’aviació civil del país. L’heliport actual, ubicat també a la Massana, queda massa integrat dins del nucli urbà, és de dimensions reduïdes i no s’ajusta als estàndards actuals. “Fa molts anys que es parla de l’heliport i aquest ha de servir per ser la nostra porta aèria internacional”, ha remarcat el ministre. En aquest sentit, ha justificat el trasllat i l’actualització com una aposta estratègica que permeti acollir vols internacionals i d’emergències.

Finalment, el ministre portaveu ha assegurat que la nova infraestructura ja preveu la instal·lació de punts de control fronterer, amb la presència d’agents de la policia o del cos de duana. Així mateix, ha confirmat que continuen els contactes amb les autoritats dels països veïns per garantir que els vols internacionals siguin operatius quan l’heliport entri en funcionament. “Ho estem treballant, i tot això estarà encarrilat quan la infraestructura estigui llesta”, ha conclòs el ministre.