Cap a una igualtat real: el lideratge femení als comuns andorrans

L’avenç de les dones en la política andorrana ha estat significatiu en els darrers anys, especialment en l’àmbit parroquial. Amb quatre de set comuns encapçalats per dones, la paritat es consolida com una realitat en la gestió pública. No obstant això, el camí cap a la igualtat efectiva encara té reptes pendents. Les cònsols majors d’Encamp, Ordino, La Massana i Escaldes-Engordany defensen l’aplicació de polítiques igualitàries i reivindiquen el Pla d’Igualtat com una eina fonamental per assolir la paritat en tots els àmbits.

A Encamp, el Comú va implementar el Pla d’Igualtat, el qual va ser aprovat el 2023, una iniciativa que, segons la cònsol Laura Mas, “ens ha servit per tenir una visió transversal sobre la perspectiva de gènere”. A Ordino, Maria del Mar Coma també subratlla la importància d’aquestes eines per detectar i evitar discriminacions: “No ho entendria d’una altra manera”.

A La Massana, Eva Sansa destaca la necessitat d’anar més enllà de les obligacions legals: “Hem de generar el clima propici perquè les dones puguem assolir la igualtat”. Per a Rosa Gili, cònsol major d’Escaldes-Engordany, les polítiques d’igualtat han d’integrar-se amb naturalitat en la gestió diària: “Hem de pensar sempre en com arribaran a la ciutadania i tenir en compte tots els col·lectius”.

Un dels punts clau en la lluita per la igualtat és la conciliació familiar i laboral. Les cònsols coincideixen que no pot recaure exclusivament en les dones. “La veritable conciliació no recau només en les dones. És un repte com a societat i com a administració”, defensa Laura Mas.

A La Massana, s’ha impulsat l’horari intensiu com a mesura de conciliació per a homes i dones, una iniciativa que, segons Sansa, “té també un component de sostenibilitat, perquè evitem desplaçaments”. A Ordino, Coma insisteix en el fet que “la conciliació ha de ser tant per a dones com per a homes, i les administracions han d’anar al davant en aquest aspecte”.

Amb quatre cònsols majors dones, les representants locals coincideixen que la situació ha millorat, però que encara hi ha camí per recórrer. “Darrerament, la situació es va normalitzant”, diu Rosa Gili, que destaca que el següent pas és veure una dona al capdavant del Govern: “Encara ens falta tenir una cap de Govern, i estaria bé que algun dia la tinguéssim”.

En la mateixa línia, Eva Sansa es mostra convençuda que “cada cop hi haurà més dones en llocs clau, tant en política com en altres àmbits” i afegeix que “volem la igualtat de gènere, però també hem de treballar per la igualtat des de la inclusió social i la no discriminació per cap motiu”.

Per a Maria del Mar Coma, la feminització de la política és un fet consolidat: “Tenint en compte que el sufragi universal a Andorra va arribar als anys 70, l’evolució ha estat molt positiva. Avui dia, les administracions són pràcticament paritàries”.

El Dia Internacional de la Dona és una oportunitat per visibilitzar les desigualtats i reivindicar el paper de la dona en la societat. Els comuns organitzen diverses activitats per sensibilitzar la població. A Encamp, s’ha apostat per una proposta multidisciplinària, amb teatre, esport i cultura. A La Massana, s’ha programat l’obra teatral “Benvinguda a la realitat”, mentre que Escaldes-Engordany impulsa accions de sensibilització durant tot l’any. A Ordino, tot i no tenir una activitat específica per la jornada, s’han promogut esdeveniments esportius com la cota 1.300, amb l’objectiu de fomentar la participació de les dones en la vida parroquial.

Tot i aquestes iniciatives, les cònsols coincideixen que la igualtat no es construeix només un dia a l’any, sinó que requereix un treball constant. El camí cap a la plena igualtat passa per la consolidació de polítiques efectives, la normalització del lideratge femení i l’eliminació de barreres estructurals. I, tal com apunten les màximes representants comunals, el pròxim gran pas per Andorra serà veure una dona al capdavant del Govern.