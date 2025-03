Canòlich Mingorance: “Potser caldria ser més durs amb certs comentaris sexistes que massa sovint deixem passar”

En el marc del Dia Internacional de la Dona, conversem amb Canòlich Mingorance, presidenta del Tribunal de Corts i recentment nomenada jutgessa del TEDH. Amb una trajectòria marcada pel compromís i l’excel·lència, ha ocupat càrrecs de gran responsabilitat en un sector on les dones encara lluiten per tenir més presència en els òrgans de govern.

A través d’aquesta entrevista, reflexionem sobre els reptes de la governança judicial, la desigualtat estructural i les barreres que persisteixen per a les dones en el sistema judicial. Una conversa imprescindible per entendre com la lluita per la igualtat no és una demanda de privilegis, sinó de justícia i equitat.

