Canillo impulsa la construcció d’un nou berenador a Prats com a model de sostenibilitat i integració paisatgística

El Comú de Canillo ha iniciat el procés per adjudicar la construcció d’un nou berenador situat a la carretera de Prats, a tocar de l’aparcament del Cap de la Muntada. La iniciativa forma part del pla comunal per millorar i ordenar els espais públics de lleure, amb l’objectiu d’oferir un entorn funcional, segur i respectuós amb el medi ambient.
El futur equipament ocuparà una superfície total de 1.100 metres quadrats, amb una zona de pícnic de 855 metres quadrats i catorze taules amb bancs de fusta. El projecte també preveu una àrea de barbacoes de 200 metres quadrats i espais amb safareigs i punts d’aigua, concebuts per garantir la comoditat dels usuaris sense renunciar a la sostenibilitat.
L’espai s’ha dissenyat amb criteris d’integració paisatgística. Les construccions utilitzaran pedra del país, pissarra natural i formigó armat, mentre que la coberta serà d’acer corten, un material que s’adapta visualment a l’entorn de muntanya. Els elements decoratius, inspirats en el paisatge local, reivindiquen la identitat pròpia i busquen un impacte visual mínim. Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, la proposta “és un exemple de funcionalitat, seguretat i sostenibilitat”, i reforça la línia comunal d’apostar per materials de proximitat i la reducció de l’impacte ambiental.
El projecte ha estat concebut amb criteris de seguretat i eficiència. La seva ubicació, propera a punts d’aigua per a extinció d’incendis i amb accés directe per als serveis d’emergència, permetrà una millor gestió de possibles incidències. Les instal·lacions s’integraran a la xarxa general d’aigua amb sistemes que optimitzaran el consum i evitaran pèrdues, i l’ús de materials locals reduirà la petjada de carboni associada al transport.
El nou espai vol esdevenir un punt de trobada obert a la ciutadania, destinat a famílies, veïns i visitants. El comú planteja el berenador com un espai intergeneracional, orientat a fomentar la convivència i el contacte amb la natura dins d’un entorn ordenat i accessible. Aquesta actuació s’inclou dins el pla comunal de millora dels espais de lleure, una estratègia que pretén fer de Canillo un referent en sostenibilitat i qualitat urbanística. Les empreses interessades tenen temps fins al 21 de novembre del 2025 per presentar les seves ofertes.